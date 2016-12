A partir de ayer, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) resolvió dejar de atender a los afiliados de PAMI como medida de protesta a la falta de cumplimiento de los reclamos y propuestas del sector.



“Comunicamos que habiendo concluido la anunciada reunión entre las entidades farmacéuticas y el Director Ejecutivo del PAMI, y no habiendo obtenido de parte del Dr. Regazzoni ninguna respuesta positiva a nuestras propuestas y reclamos para obtener un convenio sanitariamente sustentable, económicamente sostenible para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados, sumado a que la Industria Farmacéutica no cumple con sus compromisos de pago generando una deuda que se mide ya en miles de millones de pesos, las farmacias de todo el país dejarán de otorgar crédito a los afiliados del PAMI a partir de la hora cero del miércoles 21 de diciembre”, dice el comunicado de FACAF.