El Consejo Federal de AFA se sorteó ayer el fixture de la fase reválida y Juventud compartirá la Zona B con Desamparados de San Juan, Gutiérrez de Mendoza, San Lorenzo de Alem, San Jorge y Concepción de Tucumán.



El primer partido será 29 de enero cuando Juventud reciba a Desamparados. Una semana después, volverá a jugar en San Luis ante San Lorenzo.



-11 de febrero: Concepción vs. Juventud

-15 de febrero: Juventud vs. Gutiérrez

-19 de febrero: San Jorge vs. Juventud

-26 de febrero: Juventud vs. Desamparados

-5 de marzo: San Lorenzo vs. Juventud

-12 de marzo: Juventud vs. Concepción

-19 de marzo: Gutiérrez vs. Juventud

26 de marzo: Juventud vs. San Jorge



En la reválida habrá tres zonas de seis equipos cada una. Los dos primeros de cada zona clasificarán a la siguiente etapa en busca del segundo ascenso a la B Nacional (se unirán a los de la segunda fase), mientras que los últimos tres promedios (entre los puntos de la primera fase y la reválida) descenderán al Federal B.