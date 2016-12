El gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo declaraciones en las que manifestó su desacuerdo con el proyecto de ganancias que ya tiene media sanción del Senado, prometiendo que iniciará otro juicio contra Nación. Hasta ahora hay 14 juicios contra el Estado Nacional.



“Ayer (por el martes) hubo una reunión de gobernadores en Buenos Aires (con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio), donde se trató el Impuesto a las ganancias para los que ganen $37 mil o más; es una promesa que hizo el presidente que se llama Macri, no se llama Alberto, y la prensa dijo que acordaron el Impuesto a las Ganancias. Yo hablé y les dije que han hecho una promesa, no la hice yo, y han decidido bajar el Impuesto a las Ganancias, el mínimo no imponible. Estoy de acuerdo con que a los trabajadores se los beneficie, pero no toquen la plata de la Provincia”, expresó el gobernador durante un acto realizado en Juana Koslay en el que hizo entrega del bono navideño a 2042 empleados municipales.



“¿Saben cuánto nos quita la Nación para esta promesa electoral que ha tardado un año y recién ahora estaría por cumplir?, a la Provincia le cuesta $350 millones y San Luis no está de acuerdo en que le quiten estos $350 millones, no estamos de acuerdo. Los intendentes van a recibir menos de coparticipación nacional de lo que están recibiendo para que el presidente diga en la próxima elección que cumplió la promesa”, ratificó el dirigente.



El gobernador recordó que “la Provincia tiene 14 juicios contra la Nación porque cada vez le van quitando más, más y más, ahora van a tener 15”, enfatizó el primer mandatario y agregó “se van a hacer todos los esfuerzos porque no estamos de acuerdo con esa política”.



En contraposición de la medida tomada desde Nación que “favorece a un sector muy chico”, propuso “¿por qué no pensamos al revés?, levantar el salario mínimo, los sueldos muy por encima del nivel de pobreza e indigencia y ahí, para elevar los sueldos de San Luis y la Argentina, la Provincia estaría de acuerdo y pondríamos la plata que sea necesaria”, indicó.