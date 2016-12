Tras el fracaso que supuso la audiencia que ayer se celebró en Relaciones Laborales para tratar de destrabar el paro de transporte interurbano que está en pié hace prácticamente dos semanas, Adrián Lucero, secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), realizó duras críticas en contra del Gobierno provincial y su manejo del asunto. “Al cerrar la vía administrativa y lavarse las manos le dejan la ametralladora cargada a la empresa”, dijo el gremialista, refiriéndose al fin de las negociaciones.



“La instancia administrativa quedó cerrada y quedó evidenciado el poco interés del programa Relaciones Laborales por los trabajadores despedidos. Nosotros acatamos la conciliación y los trabajadores fueron despedidos dentro de la conciliación”, dijo claramente enojado Lucero, remarcando como los últimos días de negociación se discutía el acatar o no la conciliación obligatoria dictada la semana pasada, y que las empresas no cumplieron, en vez de los puntos que llevaron a los choferes inicialmente al paro.



En cuanto a las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo fue que las empresas María del Rosario y Sol Bus proponía que los trabajadores despedidos quedaban con la medida en suspenso y de vacaciones obligatorias, sin precisar además cómo iba a pagar estos días de paro.



Lucero comentó además, como ya informamos ayer, que el paro continuará este jueves y viernes, con cortes de rutas y nuevas denuncias ante la Secretaría de Transporte de la Nación “por el tema de los subsidios” y “la connivencia entre empresarios y Gobierno que deriva en despidos de los trabajadores”. Además, la semana que viene habrá un paro total, con participación de las empresas urbanas según Lucero, los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31.



“Ustedes fueron testigos que ante la pregunta directa mía al representante del Gobierno de la provincia de si le importaban o no los trabajadores despedidos, él no supo que responder. Evidentemente al Gobierno de la provincia no le importan. Es una política que se repite, gestión tras gestión y distinto tipo de gobernador”, dijo Lucero, quien estimó que, ahora que la Justicia tiene la causa, el asunto se resolverá "en 4 o 5 años".



Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, de quien depende Relaciones Laborales, consideró que no acatar la conciliación obligatoria “es como una burla a la última medida que ha tomado”, pero que el Gobierno no va a tomar medida alguna, dejando el asunto en manos de la Justicia Laboral. “Nosotros podíamos continuar en la medida que las dos partes acataran”, dijo Mones Ruiz, asegurando que ni las empresas ni la UTA cumplieron con lo ordenado por el Gobierno.



Finalmente, Cristobal Ibáñez, abogado de María del Rosario y Sol Bus, apuntó a que la UTA continúa con el paro siguiendo órdenes del sindicato a nivel nacional y “mezclando cuestiones gremiales con cuestiones políticas, queriendo perjudicar a la empresa y al Gobierno de la provincia”.



“Ellos querían los comprobantes de que estuviese el aguinaldo y la quinta cuota del acuerdo salarial, que ya está depositado. Faltaba eso para firmar. Estábamos muy cerca, por eso yo me voy muy desilusionado”, dijo el abogado, asegurando que las empresas han acatado la conciliación y que estaba listo el acuerdo para reincorporar a los trabajadores despedidos, aunque no dio detalles de las condiciones de esta reincorporación que el gremio rechazó.