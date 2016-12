Ayer por la mañana, el barrio Serranías Puntanas se convirtió en el punto de encuentro de múltiples familias autoconvocados que, de una manera u otra, han sido desadjudicados de los planes de viviendas sociales del Gobierno o que no recibirán sus casas en la fecha prometida por la gestión anterior. El abogado Guillermo Domeniconi, quien defiende a la familia Escudero de las expropiaciones en Estancia Grande y que preside la fundación Acción Ciudadana, acompañó la protesta y estimó que son alrededor de 900 las familias que están en esta situación.



Algunos han sido desadjudicados por no ser puntanos de nacimiento o por no estar al día con sus cuotas. Otros no es que hayan sido desadjudicados, pero están sumamente enojados porque no se les va a entregar la casa que les habían preadjudicado durante la gestión de Claudio Poggi, lo que significa que tendrán que esperar muchos meses más para recibir las viviendas sociales que vienen pagando desde hace 5 años.



“El factor común a todos es que a todos se les había dado un derecho, el Gobierno les dio un derecho y luego se los arrebata. A esta gente ya le habían preadjudicado sus viviendas, ya sabían cual era, fue, conoció a quienes iban a ser sus vecinos, se pusieron de acuerdo de la forma en que iban a construir las medianeras; una serie de cuestiones que tienen que ver con una proyección de vida. Y de repente eso se cayó y se quedó en la nada, se perdió por una disputa política. Eso es una canallada por parte del Gobierno”, dijo el abogado Guillermo Domeniconi, presidente de la fundación Acción Ciudadana, quien acompañó a las personas que ayer se manifestaron.



En cuanto a cómo va a continuar este reclamo, Domeniconi consideró que “no es un tema jurídico, sino que es un tema político”, por lo que se tratará de abrir una vía de diálogo con el Gobierno provincial, “tendiente a buscar una solución a este conflicto”. De igual manera, el abogado manifestó que hay vías judiciales para reclamar.



“A estas personas las ampara la Constitución, el artículo 45 de la Constitución Provincial, que habla de que el Gobierno propiciará la entrega de viviendas. Además hay un derecho adquirido, porque el mismo Gobierno les reconoce el derecho, se los preadjudica y después no puede salir a quitárselo”, concluyó el abogado, remarcando que la protesta de ayer también se repitió en Villa Mercedes.