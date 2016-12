El secretario de Deportes, Juan pablo Funes, habló con La Gaceta ex exclusiva sobre varios temas entre los que se destacan el retorno del paso del Dakar por San Luis y numerosas obras para mejorar el predio del Ave Fénix y la buena recepción que tiene el plan “Amando San Luis, Amando mi club”. Además, el funcionario manifestó la intención de que algún club grande juegue un amistoso en la provincia.



Este año el Dakar no pasó por San Luis, pero la edición 2017 de la competencia pasará por la provincia en la etapa 11 San Juan – Río Cuarto que será el viernes 13 de enero.



El secretario comentó que el 11 y 12 de enero se hace una “previa” en Merlo con la presencia de los vehículos que compiten.



Las mejoras para el Ave Fénix



Para mejorar y mantener la infraestructura de Ave Fénix se tiene proyectado realizar numerosas obras en cuatro etapas. En la ejecución de la primera etapa se invertirán $10.000.000.



La primera etapa que se empezará a ejecutar próximamente consiste, según indicó el secretario de Deportes:

-Arreglo del piso del microestadio ampliándolo a las medidas oficiales de una cancha de handball

-Se duplicará la capacidad los albergues llevándolo a 160 personas.

-Arreglo de las canchas de tenis

-Colocación de césped sintético en la cancha de fútbol 11 que se podrá dividir en 3 canchas de 5 jugadores.

-Construcción de un playón deportivo en una cancha de básquet en desuso.

-Apertura del pedio para unificar el Ave Fénix con lo que era el predio del Chancay.



Funes comentó que se estima que para diciembre de 2017 estén terminadas las cuatro etapas de obras en el pedio.



Fútbol de verano



Para el año que viene, uno de los objetivos es que se vuelvan a jugar en la provincia partidos de fútbol de primer nivel.



Se está en tratativas para que en el verano se jueguen un par de amistosos con la participación de alguno de los denominados “grandes” del fútbol argentino. Hay que definir la cuestión económica porque el “Gobierno no está dispuesto a pagar algunos montos que son excesivos”, expresó el funcionario.



“Estamos esperando algunas confirmaciones porque sobre para el año que viene porque queremos competencia, sobre todo Copa Argentina que es lo que gira más por las provincias y queremos que jueguen en San Luis”, comentó Funes.



Acompañamiento deportivo a las fiestas provinciales



Durante el transcurso del verano las diversas localidades de la provincia realizan su tradicional fiesta. La Secretaría de Deportes está confeccionando un calendario para acompañar la realización de cada fiesta provincial durante enero y febrero con actividades deportivas que tendrán lugar un día previo y posterior a los eventos culturales.



Se pretende que se realicen campeonatos de fútbol, caminatas, maratones, etc.



Positiva recepción del plan “Amando San Luis, Amando mi Club”



Hace poco más de dos meses, la Secretaría de Deportes lanzó el plan “Amando San Luis, Amando mi Club” que generó gran interés y participación de las instituciones deportivas debido a que más de 100 clubes se anotaron.



El mencionado plan consiste en la ejecución de obras de infraestructura que necesita cada club. “Amando San Luis, Amando mi Club” contempla una inversión de $100.000.000 en obras para los clubes.



“Hay algunos clubes que están flojos de papeles, pero los estamos asesorando y tenemos muchas ganas de trabajar. Ayer (por el miércoles) recorrí 14 y llevo 40 visitados. En el Juan Gilberto Funes recibí seis clubes que no tienen predio, pero porque no tengan predio, no significa que no los podamos recibir. Al contrario, los tenemos que recibir y ver cómo se puede empezar a soñar con el predio propio”, relató el hijo del Búfalo.



Según Funes son seis los clubes que están en condiciones para que se empiecen a ejecutar las obras solicitadas. Los obras más solicitadas por los clubes son el cerramiento de las canchas, vestuarios y baños, entre otras.



Escuelas deportivas



Una de las novedades para la temporada es las escuelas deportivas gratuitas que se implementará en el Ave Fénix y el club Pringles. La idea que pretende plasmar Funes es que no solamente funcionen en dos turnos como una recreación para los chicos sino que sean una iniciación en la actividad deportiva.



Cancha provincial de rugby



El secretario de Deportes adelantó que ayer se estaba por firmar el convenio de entrega del predio que pertenecía al Chancay para que sea nuevamente del Estado.



“Chancay tenía dos predios y personalmente solicité que se mudaran a su nuevo predio que es muy lindo, me parecía que debía volver al Gobierno el lugar. La idea es que sea parte de la misma estructura que es el Ave Fénix y que toda la gente que quiera ir a jugar al rugby se pueda anotar y participar, que pueda ir a jugar cada uno de los clubes”, comentó Funes.