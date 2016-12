En el marco del paro de transporte que se está viviendo en la provincia desde hace 2 semanas, el Programa Transporte informa los horarios dispuestos para el transporte público interurbano de pasajeros para los días 24, 25 y 31 de diciembre 2016, y 1º de enero 2017.



Las oficinas de Transporte ubicadas en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus San Luis (EDIRO) estarán abiertas el sábado 24 de diciembre hasta las 20:00. Para el día domingo 25 de diciembre el horario será hasta las 00:00. Ante cualquier inquietud o consulta se puede llamar al número telefónico de la oficina es 0266 445-2000 interno 6880 (EDIRO) y marcar el interno 121 (Oficina Transporte).



Transporte María del Rosario

Corredor San Luis – Volcán

Sábado 24 y 31: último servicio 19:50 (salida desde Chacabuco y Lavalle)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:50 (salida desde Chacabuco y Lavalle)



Corredor San Luis – Potrero de los Funes

Sábado 24 y 31: último servicio 19:40 (salida desde Chacabuco y Lavalle)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:40 (salida desde Chacabuco y Lavalle)



Corredor San Luis – Trapiche

Sábado 24 y 31: último servicio 18:30 (desde Bolívar y San Martín)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:00 (desde Bolívar y San Martín)



Corredor San Luis – La Calera

Sábado 24 y 31: último servicio 17:00 (desde EDIRO)



Corredor San Luis – La Toma

Sábado 24 y 31: último servicio 16:00 (desde EDIRO)



Transporte Sol Bus

Corredor San Luis – La Punta por Ruta 3/ULP

Sábado 24 y 31: último servicio 19:04 (salida por la ex Terminal)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:48 (salida por la ex Terminal)



Corredor San Luis – La Punta por Ruta 146

Sábado 24 y 31: último servicio 18:53 (salida por la ex Terminal)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:43 (salida por la ex Terminal)



Corredor San Luis – La Punta por Bº 900 Viviendas

Sábado 24 y 31: último servicio 18:30 (salida por la ex Terminal)

Domingo 25 y 1º: primer servicio 6:50 (salida por la ex Terminal)



Transporte POLO

Corredor San Luis – Juana Koslay

Sábado 24 y 31: último servicio 19:30

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:10



Corredor San Luis – Potrero de los Funes

Sábado 24 y 31: último servicio 19:20

Domingo 25 y 1º: primer servicio 7:20



Corredor San Luis – La Carolina

Sábado 24 y 31: último servicio 21:30

Domingo 25 y 1º: primer servicio 8:45



Corredor San Luis – Trapiche

Sábado 24 y 31: último servicio 18:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 10:00



Corredor San Luis – Balde

Sábado 24 y 31: último servicio 20:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 20:00



Corredor San Luis – Villa de la Quebrada

Sábado 24 y 31: último servicio 17:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 9:00



Transporte Juana Koslay

Corredor San Luis – Potrero de los Funes

Sábado 24 y 31: último servicio 20:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 8:00 con un corte a las 01:45



Transporte Blanca Paloma

Corredor San Luis – Candelaria

Sábado 24 y 31: último servicio 16:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 11.30



Corredor San Luis – Merlo

Sábado 24 y 31: último servicio 17.45

Domingo 25 y 1º: primer servicio 12.30



Corredor San Luis – Villa Mercedes

Sábado 24 y 31: último servicio 17:00

Domingo 25 y 1º: primer servicio 13:00



Transporte Panaholma

Corredor San Luis – Justo Daract

Sábado 24 y 31: último servicio 18:30

Domingo 25 y 1º: primer servicio con normalidad



Corredor Villa Mercedes – Justo Daract

Sábado 24 y 31: último servicio con normalidad

Domingo 25 y 1º: primer servicio 9:00