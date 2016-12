Ayer, la Municipalidad de San Luis dio a conocer un cronograma de sus distintos servicios para este fin de semana que estará marcado por el festejo de la Navidad.



El presidente de Transpuntano, Mariano Estrada, informó que el servicio de transporte público urbano el día sábado 24 de diciembre funcionará hasta las 21.30 horas, mientras que el día 25 la frecuencia de las unidades será “la de cualquier día domingo".



Por su parte, el director de Serba, César Cabrera, explicó lo siguientes: “El día viernes 23 de diciembre habrá guardias rotativas hasta las 3 de la mañana. El día sábado 24 se trabajará hasta las 21 horas y los trabajadores tendrán un receso por Navidad hasta el domingo 25 a las 6 de la mañana, momento en que las guardias regulares de fin de semana retomarán su actividad”.



En cuanto a la recolección de residuos, el secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia, informó que hoy, viernes 23, el servicio será normal por la mañana y la noche. El sábado 24 habrá recolección solo durante la mañana, mientras que el domingo 25 el servicio se suspenderá y no habrá recolección ni por la mañana ni por la noche, para retomar las actividades el día lunes 26 de diciembre.



"Cabe aclarar que en la zona centro y en los barrios Edén y San Cayetano que utilizan el sistema de contenedores no sufrirán modificaciones en la prestación del servicio ya que los camiones trabajarán con normalidad. Como siempre pedimos a los vecinos que se abstengan de sacar los residuos de sus hogares los días en que no habrá recolección a fin de colaborar con la higiene urbana de nuestra ciudad”, concluyó Zarrabeitia.