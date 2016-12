En la tarde de ayer se realizó la presentación oficial de Omar “Turco” Asad como director técnico de Sportivo Estudiantes. El flamante DT manifestó que tiene dos objetivos. El principal es mantener la categoría y el otro es que el equipo encuentre su identidad futbolística.



“Mantener la categoría es el objetivo principal por el cual me contrataron también. En lo futbolístico es buscar una identidad del equipo que me garantice a sacar muy buenos resultados. Parar un equipo en cancha y que sepa a qué juega y que esté más cerca del éxito”, comentó el jugador.



Un dato llamativo es que Asad estaba tres años sin trabajo como DT. El último equipo que dirigió fue el Atlas de Guadalajara en 2013 quedando en tercer lugar en el campeonato.



El ex goleador de Vélez recordó a su máximo ídolo Juan Gilberto Funes. “Yo me críe en Ciudad Evita en La Matanza y ahí eras de River o de Boca, y yo era de los chicos de la banda de River. Y no me olvido más cuando fui a ver la final de la Copa Libertadores del 86, en la que “El Búfalo” hace el gol. En aquella vez hipoteque casi el 50 % de mi sueldo de la quincena en una entrada de reventa, y la alegría enorme hizo que Juan Gilberto Funes fuera mi ídolo”, narró.



Asimismo, contó que una historia de sus principios como jugador profesional: “Yo ya venía jugando de 9, tenía el pelo largo y las características físicas muy parecidas al “Búfalo”. Él jugo en Vélez, yo después caigo en Vélez, oh casualidad, Oscar Alfredo Ruggeri me da el lugar que usó “El Búfalo” en el vestuario de primera. Y mi carrera fue marcada con éxito, hice un montón de goles importantes, gané nueve títulos con Vélez y siempre me cambié en el mismo lugar, desde que empecé en el fútbol hasta que me retiré”.



“También tengo recuerdos familiares, como cuando Ivana y Juan Pablo (la interventora de Estudiantes y el secretario de Deportes) me regalaron la camiseta de ese gol en la final de la Libertadores del 86. Tengo muchas cosas lindas con San Luis; con la familia Funes Bianchi, a Juan Pablo lo dirigí en sexta categoría y salimos campeón con Vélez; yo vine a la inauguración el estadio, cuando ya me había retirado del fútbol, y jugué 25 minutos. Es como que hay una relación de encuentro entre el cuerpo técnico y San Luis”, concluyó el DT.