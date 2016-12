Bomberos voluntarios de varios puntos de la provincia ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer que formalmente se pidió otra audiencia con el gobernador Alberto Rodríguez Saá debido a que el proyecto de una nueva ley de bomberos voluntarios no avanza. Las mencionadas negociaciones entre los bomberos y el Gobierno están trabadas desde hace más de un mes.



“Hemos sido burlados, hemos sido manoseados, hemos sido tratados de patoteros en donde nunca fue el espíritu del sistema de bomberos llegar a este punto, pero lamentablemente al no ser escuchados y no ser reconocidos como corresponde, tenemos que empezar de nuevo la lucha en tener que salir a los medios. Si es preciso salir a la calle también lo haremos”, adelantó Susana Tello, presidenta de la Federación Sanluiseña de Bomberos, quien afirmó que no se dejará de prestar servicio la ciudadanía como medida de protesta.



La bombera manifestó que ayer se presentó una nota para solicitar una nueva audiencia con Rodríguez Saá. “En aquella reunión que tuvimos con él nos dijo que si nosotros no teníamos una respuesta que se la solicitáramos, debido a que se cambia de nuevo la ministra (de Seguridad) y es volver a empezar”, expresó Tello.



El año de numerosas protestas y negociaciones de los bomberos



Es importante destacar que a lo largo del año, los bomberos voluntarios fueron noticias repetidas veces por su incesante combate contra los incendios forestales y sus reiteradas protestas referidas a la ley de bomberos voluntarios.



Hace poco más de un año, la Legislatura aprobó una ley para los bomberos voluntarios que les otorgaba beneficios tales como una jubilación de $1.900 tras 18 años de servicio (se beneficiaban 19 personas), prioridad en los planes de viviendas habitacionales de la provincia para aquellos bomberos que lleven más de cinco años en funciones, y un seguro de vida pago por la provincia. La ley se aprobó luego de seis meses de reclamos por parte de los bomberos de voluntarios desde e implicó varias reuniones con autoridades de la Cámara de Diputados.



Como informó La Gaceta en ese entonces, Rodríguez Saá vetó la ley a solamente cinco días de asumir. El texto del veto afirma que el Gobierno “efectúa su contribución al financiamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios mediante el otorgamiento de aportes anuales”. Tello manifestó ayer que desde 2013 que el Gobierno no realiza aportes económicos a los bomberos voluntarios.



La legalidad del veto fue cuestionada por varios diputados y los mismos bomberos porque consideran que se hizo fuera de término.



En enero pasado, los bomberos retomaron sus reclamos e incluso en abril fueron a Villa Mercedes para llevarle la protesta directamente al Gobernador. Cuando Rodríguez Saá salió de la reunión que mantuvo sobre la obra de La Pedrera, les habló mientras se retiraba del lugar a los manifestantes.



Cuando uno de los bomberos preguntó al mandatario si tenían una respuesta favorable a su reclamo, contestó: “La primera respuesta que tiene es con patoterismo, no. Con buena educación, todo de acuerdo”. Días después, Fiscalía de Estado envió intimaciones a diferentes cuarteles de la provincia de San Luis.



Luego de casi una semana, el Gobernador recibió a los bomberos voluntarios y se designó una comisión de trabajo integrada por funcionarios y ministros para avanzar en un nuevo proyecto de ley de bomberos.



Pasaron los meses hasta que en noviembre, Tello expresó que las negociaciones con el Gobierno se trabaron. Como reveló este medio el motivo es que el Ejecutivo no quiere que los beneficios que reclaman los bomberos, como seguro de vida y una jubilación para quienes tengan más de 25 años de servicio, salgan a través de una ley, sino mediante convenios que se suscribirían con cada uno de los cuarteles de la provincia.