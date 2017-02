Ayer, autoridades del Instituto de Seguridad Pública le suministraron a La Gaceta las cifras referidas a las últimas promociones de oficiales y auxiliares de policía, las cuales marcan una preocupante tendencia a futuro.



En concreto, el año pasado se recibieron 16 alumnos de la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, que tiene una duración de tres años y es la que forma a los cadetes que luego se convierten en oficiales. Por el lado de los auxiliares de policía, 480 personas se encuentran haciendo las prácticas laborales y próximas a ingresar a la fuerza tras una cursada de aproximadamente 9 meses. La diferencia entre una y otra cifra es ciertamente abrumadora.



Si bien el curso actual de auxiliar de policía aspira a una formación mucho mejor que la que recibieron las primeras camadas de auxiliares durante el anterior gobierno de Alberto Rodríguez Saá, salta a las claras que la Policía del futuro estará compuesta por gente con mucho menos preparación que la de antes.



No solo la carrera de auxiliar es más corta, sino que pueden entrar personas de mayor edad y los requisitos físicos son menores que los que exige la Tecnicatura en Seguridad Pública. En esta última carrera, los alumnos recién durante su tercer año comienzan a manipular armas de fuego, mientras que los auxiliares comienzan a portar armas al final de su cursada de tan solo 9 meses.



“Los 9 meses que nosotros estamos planteando no es un capricho nuestro ni idea nuestra, sino que es lo que se estila en la mayoría de los institutos de formación de la República Argentina. Se cree que con 9 meses es suficiente para el servicio de calle que va a cumplir el hombre”, explicó a La Gaceta el comisario retirado Oscar Magni, rector del Instituto de Seguridad Pública, señalando además que la figura del auxiliar de policía ya se está utilizando en muchos puntos del país.



Otro punto que hay que destacar es que esta promoción de auxiliares es la primera desde que Alberto Rodríguez Saá reintrodujo esta figura que el ex gobernador Claudio Poggi eliminó durante su gestión, decretando que “el 100% de los ingresos a nuestras fuerzas de seguridad tienen que pasar por el Instituto de Seguridad Pública”. Debido a que las inscripciones estuvieron cerradas por años, el número de inscriptos en 2016 fue inusualmente alto. Prueba de ello es que para el curso de auxiliares 2017 los inscriptos cayeron a 170.



De igual manera, 170 es un número que supera ampliamente a las 33 personas que están cursando el tercer año de la Tecnicatura en Seguridad Pública con perspectivas a recibirse a fines de 2017. Si este ritmo continúa, dentro de poco tiempo la Policía de la Provincia estará compuesta principalmente por auxiliares en vez de oficiales. Por el otro lado, esta figura significa una alternativa rápida para tener más policías en la calle. Y también más barata, ya que los auxiliares no pueden hacer la misma carrera que un cadete de policía.



Al respecto, Magni consideró atípico el bajo número de personas que cursan la Tecnicatura y lo atribuyó a la gestión Poggi. “Lo hemos recibido así, es una herencia. Han incorporado pocos cadetes”, comentó el comisario retirado quien amablemente atendió a este medio.



“No es lo mismo una tecnicatura, donde tienen que cursar tres años, a un curso de 9 meses. Creo que lo que quieren más que nada es una salida laboral rápida. Y al que se pasó de los 26 años que se incorporan para cadetes no le queda otra más que entrar de auxiliar”, consideró, por su parte, Ana María Abrahim, vicerrectora del Instituto de Seguridad Pública.