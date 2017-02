Se han cumplido 200 años del cruce de Los Andes...granaderos puntanos que derramaron su sangre y honraron nacer en tierra de San Luis...siguen quedando en el olvido...nuestro gobernador no asistió a poner el presente en la conmemoración de este histórico momento que se realizó con sus pares mendocino y san sanjuanino.



Seguimos apartando a San Luis de su pasado histórico, de su pertenencia a la Patria, la Patria es muy diferente a un feudo.



El gobierno de la provincia hoy anuncia que recibe a refugiados del mundo en nuestra tierra en absoluta contradicción con lo que ha hecho hasta hoy, como ha sido desalojar a compatriotas que no han nacido en San Luis, y habían sido adjudicatarios de viviendas ... junto a otras medidas de ese mismo tenor.



El Gobierno invita a vivir a los refugiados del mundo a nuestra tierra, a una provincia que hoy no puede ofrecer trabajo digno, pues sostiene su economía solo en el trabajo público y sin iniciativa privada, y es impotente para generar o mantener trabajos que den verdaderas oportunidades...



La provincia necesita dirigentes propositivos y que pongan luz a las contradicciones del gobierno para marcar un camino serio y único… y no lleno de atajos y dobles vías que permitan hacer y deshacer políticas que sean oportunistas.



La gesta sanmartiniana fue única y trascendente pues el general San Martín pudo ver más allá.... pudo mirar el futuro y actuar coherente superando posiciones y opiniones de su tiempo.



Busquemos y votemos dirigentes que nos hagan dignos habitantes de nuestra provincia... dignos por el trabajo, por la libertad de poder opinar , por el acceso a condiciones y atención concreta a la salud y la educación... digna de ser habitada por nosotros, por nuestra posteridad y por todos los hombres de buena voluntad que así lo quieran.-



Atentamente

Cjal. FRANCISCO GUIÑAZÚ