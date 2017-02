En la madrugada de hoy, un hombre de 25 años que circulaba en moto, murió al colisionar a alta velocidad con un vehículo utilitario en la esquina de España y Justo Daract.



Según Relaciones Policiales, Ramón Alberto Martínez, iba en la Motomel 110 de un amigo a las 00.35 por avenida España hacia el oeste. Se presume que por la velocidad en la que venía Martínez no pudo frenar debidamente y colisionó de frente a un utilitario Mercedes Benz que circulaba en sentido contrario. El motocilista no usaba casco en el momento del choque.



Martínez era oriundo de la provincia de Corrientes, residiendo hace menos de un mes en San Luis. Vivía en el obrador de la empresa que construye la obra de desagüe en la avenida Juan Domingo Perón.



El conductor del utilitario, Oscar Alberto Sepúlveda (42), no tuvo heridas y el test de alcoholemia le dio negativo.



La Policía afirma que los semáforos estaban funcionando en el momento del siniestro, pero que iluminación artificial de la avenida España era nula.