Alejandro Cacace, diputado de Cambiemos, habló en TN con el periodista Nicolás Wiñazki sobre la llegada de refugiados sirios a San Luis, asunto a tratar esta semana por la Cámara de Diputados provincial en una sesión extraordinaria. “Los argentinos que residen en San Luis, pero no nacieron en la provincia, no tienen igualdad de oportunidades”, comentó el diputado.



Los detalles de la iniciativa a tratar serán dados a conocer por el Gobierno puntano la semana próxima, cuando los legisladores provinciales debatan acerca de convertir a San Luis en un corredor humanitario que sea refugio de personas que huyen de guerras hambrunas o conflictos bélicos de distinto tenor. Esa intención fue comunicada a través de una misiva enviada por la administración de Alberto Rodríguez Saá al Gobierno Federal.



“Hay que debatir sobre las prestaciones sociales que tendrán los refugiados, la asistencia sanitaria, la educación y el trabajo, como ha sido el espíritu del Gobierno Nacional del Frente Cambiemos”, remarcó Cacace. “Estamos frente a una enorme contradicción con la política de puntanidad que el Gobierno provincial lleva adelante, siendo que hace pocos meses sancionó una Ley de Registro del Empleo Puntano que discrimina a los argentinos no nacidos en San Luis, haciendo que las empresas que los contraten paguen un 10% de su sueldo bruto como impuesto”, recalcó.



“Podemos recibir a personas de otros países, que sin duda están en una situación difícil, pero a los argentinos que eligieron San Luis para residir y tener oportunidades y trabajo les cobramos un impuesto al trabajo, eso es discriminación, siendo que nuestra Constitución Nacional garantiza la igualdad entre los argentinos y extranjeros y más aún entre los propios argentinos, permitiendo la libertad de industria y comercio, la libre circulación y la igualdad de derechos”, sintetizó.



Durante la entrevista, Cacace recordó que el Gobernador está denunciado ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) por perseguir a los trabajadores de otras provincias que viven en San Luis con el Registro del Empleo Puntano, y también por la masiva desadjudicación de viviendas sociales a familias que tenían uno de sus miembros no nacidos en la provincia.



“San Luis tiene una caída del empleo seis veces más grande que la media nacional, por eso, Rodríguez Saá no quiere la igualdad de derechos entre los nacidos y no nacidos en San Luis. El gobernador sostiene que quienes le quitan el trabajo a los puntanos son los mendocinos cordobeses, bonaerenses que residen en la provincia. Ese es un discurso xenófobo que es una flagrante violación a la Constitución Nacional”, concluyó.