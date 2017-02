Tras su primera victoria por KO como profesional en su Barranquilla, Colombia, la boxeadora Micaela Luján fue recibida en la ciudad por una caravana desde la plazoleta del Jubileo hasta el municipio capitalino donde el intendente Enrique Ponce le entregó un diploma de reconocimiento por su logro y reiteró el apoyo económico a la deportista durante su carrera.



“Acá estoy con 17 años, soy profesional y tengo que ser campeona del mundo y no voy a parar hasta lograrlo. Tenemos el proyecto de irnos a México, pero primero quiero hacer una pela acá en San Luis Capital. Ojalá podamos en febrero porque en marzo me iría a México y si nos va bien iríamos a España. Creo que voy a tener mi carrera internacional, pero le debo a San Luis una pelea acá”, expresó la joven boxeadora, quien agradeció al intendente y funcionarios por el apoyo recibido.



El acto se desarrolló pasadas las 11 horas en la Sala de Situación Municipal que estuvo llena de familiares, amigos de Micaela, y funcionarios. En primera fila estuvieron los padres de la joven, quienes estuvieron emocionados hasta las lágrimas durante el acto.



Como informó La Gaceta días atrás, Micaela debutó ganando por KO en apenas 50 segundos de iniciado el combate. “Sé que no iba a ser fácil para nosotros porque íbamos de visitante. Entrenamos, entrenamos hasta adaptarnos al clima y ganamos por KO ¿Te acordás que te dije que no iba a defraudar a la gente de acá”, recordó.



El entrenador de Luján, José Ahumada reiteró el agradecimiento a Ponce y a todas las personas que colaboraron para que la boxeadora pudiera debutar como profesional.



Desde que recibió el apoyo para concretar su debut, Luján y Ahumada agradecieron incontables ocasiones a las personas que dieron una mano de una u otra manera. Incluso en el acto entregaron regalos a varios de ellos. Micaela es una orgullosa hincha de Racing que luce las camisetas del club de sus amores la mayor parte del tiempo (en el acto usó la que le regaló la filial local de La Academia). La deportista también dio las gracias a la Filial de Racing en San Luis “Paso a Paso” por el apoyo brindado y los invitó a ver su pelea en la ciudad.



No quedan dudas que la joven y su entrenador son personas muy agradecidas con quienes contribuyeron al inicio de la carrera profesional.



El prometedor camino profesional de Luján comenzó. De su talento, trabajo y dedicación dependerá llegar al escalón más alto del boxeo.