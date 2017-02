El intendente capitalino Enrique Ponce confirmó la visita a la ciudad del presidente Mauricio Macri para inaugurar la planta de Efluentes Cloacales. Además hizo declaraciones respecto al robo de una moto del Corralón municipal que desembocó en el pedido de renuncia de un funcionario.



“Tenemos información que la mayor autoridad política institucional de Argentina podría llegar a estar presente en los próximos días para la inauguración de la planta de cloacas. Nos van a dar la fecha, ni bien me enteré yo se van a enterar todos. Queremos que sea algo muy destacado para la ciudad. Es una obra muy necesaria, yo cuento con la participación de las autoridades de la provincia, nacionales y municipales”, expresó el intendente.



A fines del año pasado, La Gaceta publicó que Macri visitaría la ciudad por primera vez como presidente. Se pretendía que el primer mandatario estuviera en San Luis entre el 4 y el 10 de enero. Si se concreta la participación de Macri en el acto será la tercera vez que estará en San Luis.



Originalmente, la Municipalidad anunció la inauguración de la Planta de Efluentes Cloacales sería el pasado miércoles 21 de diciembre de 2016. El mismo día, el municipio suspendió el acto porque “las máximas autoridades del Gobierno Nacional” confirmaron su participación en el acto.



Corrupción en el Corralón



Durante la semana pasada, este medio publicó un par de artículos respecto al caso de la moto retenida en el Corralón Municipal que fue vendida por alguno de los empleados del lugar. Como el caso se hizo público, Leandro Lucero renunció como director de Tránsito.



“La verdad que es un caso inaudito que se roben una moto por un portón. Se ha tomado una decisión como corresponde, el director por acción o por omisión, fue responsable por ese hecho presentó la renuncia y le ha sido aceptada. Lo importante es que el nuevo director esta con un esquema de auditoría para hacer todas las correcciones necesarias que se tengan que hacer y determinar los responsables. Lo importante es que esa moto aparezca. Esperemos que la Policía dé con la moto sino se lo indemnizará como corresponde con una moto igual a la que tenía”, prometió el jefe comunal.



Nuevos Tiempos



Teniendo en cuenta que 2017 es un año electoral, La Gaceta preguntó a Ponce sobre su flamante partido político. El intendente contó que el partido se llama Nuevos Tiempos y que nació de la confluencia de Kolina, Concertación Popular y Nuevo Proyecto.



“Está manejándolo un grupo de dirigentes, militantes, gente nueva que se sumó. Yo le doy poca relevancia al esquema electoral. No es algo que me ocupe demasiado tiempo. La decisión de ser candidato a intendente lo definí para el último momento. No es algo que me preocupa”, comentó el funcionario.



A pesar de sus declaraciones en el ambiente político es sabido que Ponce aspira a ser gobernador.