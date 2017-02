La aprobación en Diputados de la ley de Corredor Humanitario y Comité de Refugiados dejó en evidencia la contradicción del bloque de legisladores de Cambiemos. Tanto antes como durante la sesión, la mayoría de los diputados manifestó apoyar en general el proyecto, pero segundos antes de la votación, abandonaron el recinto sin cumplir lo que afirmaron con palabras.



Casi todo el bloque de Cambiemos apoyaba el proyecto en general, aunque hubo desacuerdo en algunos artículos, motivo por el cual pretendían modificaciones. Como informó ayer La Gaceta, una de las modificaciones consistió en que se garantice a los refugiados la vivienda, educación y la salud. Otra modificación era que la Comisión Bicameral tuviera un legislador de la oposición y se incluyera a la delegación local del Inadi. Por último, Cambiemos quiso la derogación de la polémica ley de Empleo Puntano. Ninguna de las modificaciones se incorporó a la ley.



“Cambiemos va a acompañar en general esta iniciativa en general, pero en particular nosotros vamos a pedir algunas modificaciones. Entendemos que nadie está en contra de cuestiones humanitarias. Sí nos llama la atención y nos duele el doble discurso del Gobierno provincial por un lado en recibir gente del extranjero pero al mismo tiempo a los compatriotas nuestros ponerles un adicional cuando vienen a trabajar o el que no es nacido en San Luis tiene dificultades para conseguir vivienda”, señaló antes de la sesión el legislador Juan Manuel Rigau.



“Cambiemos tiene preocuparse en que dejen de cerrar las fábricas en nuestra provincia, respondió el diputado de Compromiso Federal, Marcelo Sosa cuando se le preguntó sobre la crítica respecto a la supuesta contradicción que se señala desde el bloque opositor.



Cambiemos mantuvo una postura como la de Rigau, salvo por Raúl Laborda, quien directamente se manifestó en contra del proyecto.



“Los bloques oficialistas acompañan sin ningún tipo de modificaciones. Por otro lado, veo que hay boques opositores que plantean maquillajes a este proyecto. Este es un proyecto discriminatorio de un Gobierno contradictorio”, manifestó Laborda en referencia a la ley de Empleo Puntano. “No se animan los opositores a decirle que no al Alberto, éste diputado le dice que no", expresó a los gritos.



Más allá de las palabras de los legisladores de Cambiemos al momento de la votación ninguno se quedó para votar a favor o en contra de la ley que se aprobó por el voto unánime de los presentes. Si fue parte de una maniobra para que Diputados quedara sin quórum les salió mal.