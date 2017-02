Hace algunas semanas, las delegaciones de dos entes nacionales lanzaron la convocatoria para que puntanos y mercedinos realizaran donaciones para los damnificados por el alud del mes pasado en Jujuy como parte de una campaña a nivel nacional. Hasta ayer por la mañana, nadie realizó una donación luego de 21 días del pedido solidario.



“Por el momento no hemos recibido ningún aporte en lo que se solicitó. Se le ha dado difusión como que la Secretaría de Agricultura Familiar”, comentó el coordinador de la institución mencionada, Marcos Gatica, quien resaltó que en Villa Mercedes la situación es igual.



La Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) realiza la campaña junto a con la delegación Sanitaria San Luis del Ministerio de Salud de la Nación.



Para el funcionario el que no se haya recibido ninguna donación en tantos días “sorprende a cualquiera”. “Más teniendo en cuenta la solidaridad de nuestro pueblo, pero son situaciones que a veces uno no las espera y se dan. Espero que la gente pueda recapacitar. A lo mejor no tomó conocimiento de la campaña que se ha hecho y seguiremos esperando”, comentó a La Gaceta.



Los elementos que se deben donar para los damnificados en Jujuy son:



- Elementos de higiene personal.

- Elementos de limpieza

- Leche larga vida y en polvo

-Pañales

-Colchones

-Agua mineral

- NO SE NECESITA ROPA PARA LA GENTE.



Las donaciones deben llevarse a las sedes de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia de San Luis.



-San Luis: Ayacucho 335 – TE: 0266 – 44 24 732. Horario: de 9 a 15 horas.

-Villa Mercedes: Coronel Iseas 227 – TE: 02657 – 426 789. Horario: de 9 a 15 horas.



La fecha límite para la recepción de donaciones es el 28 de febrero de 2017.