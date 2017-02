Cuando los hermanos Rodríguez Saá acudían ayer a la casa del poeta Esteban Agüero en Merlo, un grupo de vecinos autoconvocados aprovecharon la visita de los dirigentes para hacerles oir su reclamo de una “salud digna”. El Gobernador oyó el pedido y se comprometió a reunirse a las 11 horas con los vecinos para darle solución a sus pedidos.



En un video publicado por el medio digital El Merlino, al final de esta nota, se lo ve llegar primero al senador Adolfo Rodríguez recibido por un gran grupo de manifestantes. El ex presidente fue interpelado por una señora que le manifestó que en 2007 no pudo acceder a tratamiento oncológico en la salud pública provincial por no tener dos años de residencia en San Luis.



Luego de escuchar el reclamo, el senador continuó su camino con un fuerte grito de los manifestantes: “Queremos salud”.



Más adelante en el video se lo ve llegar al Gobernador quien fue recibido con el mismo canto de protesta. En pleno grito de reclamos, el mandatario pidió silencio para poder hablar. “Me conmueve esto. Me decían que había un petitorio. Dámelo. Yo me voy a quedar para hablar con ustedes. Si viene mañana (por hoy) un grupo que pueda dialogar y llegar a un acuerdo, yo les voy a tratar de dar todas las soluciones que me pidan”, expresó el Gobernador.



-“Vos no sabés que no tenemos un hospital digno acá”, recriminó una joven manifestante.



-“Lo sé y lo quiero solucionar. Me permiten que dialoguemos mañana y les dé una solución”, respondió Rodríguez Saá, quien agregó que se encontrarán hoy a las 11 en el lugar de la protesta.



“Se van a asombrar. Las coincidencias van a ser más de las que esperan y lo que vamos a hacer es más de lo que esperan. Muchas gracias. Lo único que pido es que tratemos de dialogar serenamente. Mientras más serenamente dialoguemos, más racional e inteligente va a salir la solución. Muchas gracias por esperarme”, finalizó el Gobernador.



Rodríguez Saá se alejó de la protesta oyendo nuevamente el canto “queremos salud, queremos salud”.



El petitorio que se le entregó al Gobernador dice:



Villa de Merlo, San Luis, 06 de febrero de 2017



Al Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis; Dr. Alberto Rodriguez Saá; y a la Sra. Ministra de Salud; Dra. Maria José Zanglá:



Vecinas y vecinos Autoconvocados, Organizaciones y Asociaciones de la sociedad civil, Miembros de Partidos y agrupaciones políticas, representantes de Asociaciones gremiales de la provincia, y otras y otros; todos de localidades del Valle del Conlara; cumplimos en elevar a Uds. el siguiente petitorio emergente de la Asamblea General realizada en el día de la fecha, en la Villa de Merlo; en el marco de la actual situación de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro Sistema de Salud provincial; tanto en el ámbito público como privado:



Proponemos:

Poner en agenda pública el derecho a la salud digna, como derecho básico e inalienable; y priorizarlo como tal, desde las acciones concretas del Estado Provincial; en coherencia con lo prometido en campaña electoral.

Concretar la construcción y puesta en funcionamiento de los Hospitales de la Villa de Merlo y Concarán, con la complejidad suficiente para atender las necesidades de la región.

Revisar condiciones de Carrera Sanitaria, revalorizar a los profesionales de la salud evitando la precarización laboral; y redefinir las condiciones para el ejercicio profesional.

Que se realice un diagnóstico exhaustivo de las necesidades en salud de la comunidad puntana, con la participación de las ciudadanas y ciudadanos.

Desburocratizar el sistema de salud.



Dotar a los hospitales y centros de salud del Valle, de:

Ambulancias equipadas según corresponda a la cantidad de habitantes de cada población.

Capital profesional especializado con presencia permanente; no itinerante. ej: neurología, diagnóstico por imagen, oncología, emergentología, cardiología, neonatología, pediatría, laboratorios completos, obstetricia, etc.

Servicio de maternidad.

Recursos tecnológicos, e insumos suficientes para abastecer a los diferentes hospitales y centros de salud, según sea su complejidad. Supervisar el uso de dichos recursos e insumos.



Solicitamos

Se de a conocer a la comunidad, el protocolo ante emergencias; en caso de que dicho protocolo no exista, solicitamos se elabore, dando participación a los profesionales de la salud; y se efectivice su cumplimiento.

Que se revisen los criterios de distribución de presupuesto destinado a salud, de acuerdo a las necesidades reales de la provincia.

Que se respete la Ley Nº 26.529, de Derechos del Paciente.

Que se homologuen leyes nacionales para personas con enfermedades crónicas y enfermedades poco frecuentes.

Que se ejerza una correcta regulación y control del funcionamiento de los prestadores de salud privada.

Por último, solicitamos se nos otorgue una fecha precisa de entrevista con Gobernador y Ministra de Salud Provincial, a los efectos de profundizar los diferentes aspectos necesarios para lograr una salud digna para todas y todos los puntanos.



Vecinas y Vecinos del Valle del Conlara.