Víctor Pérez, secretario general de La Bancaria, le confirmó ayer a La Gaceta que este jueves y viernes habrá un paro de 2 horas, de 11 a 13, en todos los bancos de la provincia. Por ende, a partir de las 11 ya no habrá atención al público, ya que los empleados se reunirán en asamblea, con cierre total de operaciones.



“De persistir la negativa de querer abonar este preacuerdo, el lunes, con una reunión allá en Buenos Aires a la que vamos a asistir todos los secretarios generales del interior, se realizarán los lineamientos para un paro general nacional bancario, ya sea por 24 o 48 horas”, comentó Pérez. Este paro podría realizarse a fines de la semana que viene si no se llega a un acuerdo previo.



“Están desoyendo una orden que ha dado la Justicia, que ha decretado que deben abonarnos el pago y no se está llevando a cabo esto”, señaló el gremialista, refiriéndose a un pago que se acordó en el preacuerdo que se realizó antes de las paritarias de 2016, relativo a una “diferencia que hubo con la inflación del año pasado”. “Lo que no se cumplió ha sido el 10% sobre el básico por el mes de enero y la suma fija de $2.000 hasta marzo, que es el preacuerdo que hacemos todos los años”, precisó Pérez.



“El Gobierno Nacional, en la embestidura del ministro (Jorge) Triaca se niega a homologar el preacuerdo porque dice que hemos superado el porcentaje de techo que le quieren poner a las paritarias, algo totalmente fuera de lugar”, contó el secretario general, recordando el fallo judicial que ordena el pago del preacuerdo y al Gobierno Nacional que se abstenga de entremeterse.



“Es un Gobierno que lamentablemente es muy voraz y soberbio contra los que menos tienen y muy cobarde contra los que más tienen porque cae arrodillado ante el CEO este que maneja hoy la economía del país. El Estado está dando una vergüenza total”, concluyó Pérez.