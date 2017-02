Vecinos del barrio Mirador del Cerro 3 convocan a una marcha en contra de la inseguridad, a celebrarse este viernes, a partir de las 18 horas, desde la esquina de Rivadavia y Pringles.



“Nace a raíz de un hecho que hubo muy violento en el barrio, con un chico, un vecino, al cual le entraron a mano armada, lo ataron, lo golpearon, le desvalijaron la casa, le subieron todas las cosas en su camioneta, se la robaron y lo dejaron sin nada. Además, un niño de 6 años vio todo porque él estado en la camioneta”, contó Pablo Olarte, uno de los organizadores de la marcha. A esta situación hay que sumarle “muchos robos seguidos en varias casas y a distinta hora”.



Al igual que vecinos del complejo Serranías Puntanas, Pablo remarcó como la Policía, cada vez que acude a un llamado proveniente de su barrio le pide disculpas a los vecinos y les cuentan como no tienen los elementos necesarios para “actuar en forma y tiempo, como se debe”. Según el vecino, la Policía tarda alrededor de una hora a responder a cada reclamo.



“La situación de la inseguridad en San Luis se está complicando. En realidad, a nuestro modo de ver, lo están dejando que se complique más porque no se nota de parte del Gobierno que se haga nada”, dijo Pablo, quien remarcó que se ha invitado a asociaciones vecinales de barrios de la ciudad que están atravesando lo mismo.



Por último, recordó que quienes organizan esta marcha no responden a ningún partido político. “Somos vecinos autoconvocados por la realidad que se está vivienda en San Luis”, concluyó Pablo.