El director de Control del Servicio de Recolección, Miguel Letelier, explicó que tras el temporal del viernes pasado hay problemas en la recolección de residuos



“La tormenta del viernes nos trajo un grave problema con la recolección, dado que la lluvia comenzó casi a la hora que se realiza la recolección nocturna. Por lo tanto, los vecinos se vieron imposibilitados de sacar la basura y esta se acumuló. El sábado posterior a la tormenta tampoco pudimos pasar a retirar la basura dado que el cableado eléctrico sufrió severos daños y los corredores quedarían en peligro de sufrir una descarga eléctrica. Cuando el domingo el camión volvió a pasar, la cantidad de basura se había duplicado y eso hizo que los camiones no dieran abasto y quedara basura sin recoger”, dijo Letelier.



El funcionario comentó que se está reestructurando el servicio, pero la mayoría de las 20 zonas en la que se divide la ciudad para la recolección, no cambia. Se empezaron a aplicar variaciones horarias desde ayer en las zonas 6,7,8,9,10, 11,15,16 y 20, donde la recolección será nocturna a partir de las 20 horas.



“En las zonas 1,2,3,4,5,12,13,14,17,18 y 19 la recolección será diurna a partir de las 7 de la mañana. Es por eso que les pedimos a los vecinos que tengan en cuenta los nuevos horarios para que agilizar el servicio y ante cualquier reclamo se dirijan al 0800 6666 751”, pidió el director.

• Zona 1 comprende Ruta 147, Corredor Vial, avenida Justo Daract y Avenida Fuerza Aérea

• Zona 2 comprende Sanidad, Marcelino Poblet, Avenida Sucre y avenida Justo Daract;

• Zona 3 comprende avenida Centenario, avenida Riobamba y avenida Sucre;

• Zona 4 comprende Boulevard Frola, avenida Carlos Gardel y avenida Riobamba;

• Zona 5 comprende el Boulevard Frola, Martín de Loyola, La Totora y Ruta 147;

• Zona 6 comprende Ruta 147, Los Pantanitos, Avenida Carlos Gardel y La Totora;

• Zona 7 comprende Juan de la Cruz Ponce, Ruta 147 oeste y Las Tejas;

• Zona 8 comprende Las Tejas, El Poleo y Santos Ortiz;

• Zona 9 comprende barrio Aeroferro, Corredor Vial, avenida España, Avenida Justo Daract y Corredor Vial, Santa Fe y Corredor Vial;

• Zona 10 corresponde al Corredor Vial, Santos Ortiz, Riobamba, Justo Daract y Colón.

• Zona 11 comprende Martín de Loyola, Santos Ortiz, Riobamba y Ruta 147,

• Zona 12 comprende Aristóbulo del Valle, Avenida V Centenario, Avenida Lafinur y Corredor Vial;

• Zona 13 comprende Belgrano, Avenida Juan Gilberto Funes (ex Julio A Roca), Santa Fe e Intendente Scarpatti;

• Zona 14 comprende Belgrano, Santos Ortiz, Proyección José Aguirre, Lafinur, Ruta 3, barrio Unión;

• Zona 15 corresponde a Avenida Juan Gilberto Funes (ex Julio A Roca), Santos Ortiz, Salvador Segado, José Aguirre, Ascasubi, Ruta 7 y Ruta 3;

• Zona 16 corresponde a José Aguirre, Ruta 7 y Ruta 3;

• Zona 18 comprende también José Aguirre, Ruta 7 y Ruta 3;

• Zona 19 comprende Marcelino Poblet, Avenida España, Corredor Vial; San Juan, Italia, Avenida Fuerza Aérea y Justo Daract;

• Zona 20 comprende avenida Centenario, Corredor Vial Riobamba y San Juan