A través de la página www.corredorhumanitario.sanluis.gov.ar se registraron más de 300 adherentes activos entre individuos, instituciones, empresas, familias y municipios. Con los adherentes activos se pretende armar una red de contención para los refugiados



La coordinadora del Comité de Refugiados, Liliana Scheines, comentó que los adherentes activos que ya están inscriptos que “no se desalienten si todavía no los han llamado, debido a que sólo llegaron dos refugiados y no se precisa tanta cantidad de gente que colabore; a fines de marzo, principios de abril recibiremos a 20 refugiados más donde en esa instancia si se precisará mayor colaboración por parte de ellos”.



“Se sumaron al corredor humanitario individuos que se ofrecen para colaborar a través de su profesión como abogados, psicólogos, personas que hablan inglés o manifiestan las ganas de ayudar a los refugiados en sus tareas diarias o invitarlos a compartir un paseo, por ejemplo”, agregó.



Es importante destacar a los ciudadanos que deseen unirse, que no es necesario tener ningún requisito para ser adherente activo, simplemente ingresar a la página www.corredorhumanitario.sanluis.gov.ar y sumarse.



En referencia a la primera pareja de refugiados sirios Lana y Majb, Liliana Scheines transmitió que “se sienten muy bien, de muy buen humor, la verdad que les ha cambiado la mirada y la sonrisa, reciben mucho cariño de la gente que se les acerca, de a poco queremos que se vayan ambientando, conociendo la provincia”.



Desde que llegaron a San Luis el martes, los jóvenes se encuentran alojados en las residencias de la Universidad de La Punta, tuvieron un recibimiento por parte de la Sociedad Sirio Libanesa y visitaron el atelier artístico de Mario Lange, ubicado en Estancia Grande.