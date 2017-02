A través de Facebook, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Punta, la periodista Gladys Aguilar Sosa, dio a conocer la crítica situación que atraviesa la institución debido a la burocracia de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales.



Uno de los problemas es el acceso a un subsidio nacional. Tras meses de trabajo, la asociación fue incluida en un decreto de 2016 y en su remanente, pero el dinero nunca les fue depositado.



En el ámbito provincial, los bomberos todavía no cuentan con la titularidad del terreno donde, desde 2008, está ubicado su cuartel. “La por entonces delegada normalizadora de La Punta, Alicia Lemne, nos donó el predio, hasta salieron en El diario de la República los chicos. ¿Pero saben que? Nunca inició ningún trámite para que el gobierno nos donara el terreno. Con este panorama, inicié un trámite en enero de 2016, el expediente todavía duerme en el Ministerio de Seguridad (actualmente sin ministro)”, explicó Sosa en su posteo de Facebook.



Lamentablemente, también duerme el sueño de los justos la iniciativa que el año pasado tuvo el intendente de La Punta, Martín Olivero, que consistía en incluir una pequeña donación de $4 en cada boleta de la Contribución Unificada Municipal que se paga en el municipio. El proyecto quedó durmiendo en el Concejo Deliberante durante sus tres meses de vacaciones.



“Pero mientras todo esto pasaba la situación de los Bomberos Voluntarios, los verdaderos héroes de esta historia, cada vez es peor. Una camioneta a punto de fundirse, un camión con los elásticos rotos, un incendio en la parte superior de la cabaña alpina porque nos pasa luz la comisaría (Edesal no nos baja la luz porque no somos dueño del terreno) y lo último es esto, lo que ven en el video, ¡llueve más adentro que afuera!”, escribió la colega, que además subió un video en el cual se ven unas increíbles goteras dentro del cuartel.



“Muchas gracias a la comunidad, que son los únicos que aportan a esta institución y con ese aporte aún seguimos en pie”, concluye el comunicado.