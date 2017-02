Ayer, tras la fallida audiencia en Relaciones Laborales, Néstor Oropel, secretario General de la delegación local de la Unión Obreros y Empleados Plásticos, habló con La Gaceta sobre el futuro de Tramontana, esta empresa que, en medio de la profunda crisis por la apertura de las importaciones que hizo el Gobierno Nacional, lucha por seguir viva. Desde días antes a Navidad que la empresa no les paga el sueldo a sus 21 empleados.



Durante la audiencia se solicitó al Gobierno “que se clausure la empresa, que se tomen las sanciones del caso, que paguen las multas y lo que corresponda por ley y de que se vea la posibilidad de que el dueño, Eugenio Taranto, de la empresa en comodato o en alquiler o en lo que fuese”, contó Oropel, señalando que esto implica un complicado y extenso proceso para lograr que otra empresa absorba a Tramontana, recibiendo gratuitamente el predio y las máquinas, pero haciéndose cargo de los trabajadores. “Consideramos que es una empresa potable, simplemente se ha trabajado mal y ha habido una mala administración financiera”, agregó.



Y si bien el dueño, Eugenio Taranto, no asistió a la audiencia, el propietario luego se comunicó con el gremio y le comunicó que se está barajando la posibilidad de que la fábrica sea cedida a los empleados o absorbida por otra empresa. “Aparentemente, no tendría problema en ceder a otra empresa y continuar trabajando. Pero bueno, esto es algo que recién está muy fresquito y habrá que evaluarlo bien”, señaló el gremialista.



Por otro lado, Oropel considera que es una posibilidad de que el Gobierno provincial le otorgue un subsidio a Tramontana o los ayude a acceder a uno. “Creo que ahora hay algunas cosas un poquito más claras de la parte de Industria y hoy veo otra posibilidad a través de la Provincia y a través de la Nación que se puede dar”, dijo el secretario general, refiriéndose al RePRo, un programa nacional que, según su descripción oficial, “se brinda a los trabajadores de las empresas, cuya solicitud haya sido aprobada, una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral”.



En el pasado ya se intentó acceder al RePRo, pero como los dueños no cumplimentaban la documentación que solicita el Gobierno Nacional, no se pudo acceder al subsidio. “Es parte de las desprolijidades que ha tenido la empresa en todo aspecto, que no han sabido llevar la documentación”, opinó Oropel.



Finalmente, hoy se realizará una nueva reunión con gente del programa Industria del Gobierno provincial, el cual no logró evitar hasta ahora el cierre de ninguna fábrica, en la que pondrá de manifiesto la posible cesión de la empresa.