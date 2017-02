Ayer, el Poder Judicial dictó un acuerdo, el N° 28, que incorpora una nueva licencia. Se trata de la licencia por “burnout” o “estar quemado por el trabajo”. Esta licencia es de un día por mes, sin descuento salarial ni del presentismo. La única restricción que incluye es que no puede solicitarse para un día previo o posterior a un feriado provincial o nacional.



En los fundamentos del acuerdo, y basándose en un artículo de Carlos Alberto Livellara publicado en la Revista de Derecho Laboral en 2008, los ministros del Superior Tribunal definen al “burnout” como “una nueva modalidad de estrés laboral crónico, ‘propio de quienes realizan su trabajo en contacto con otras personas que, por sus características, son sujetos que precisan de ayuda o asistencia’ y se caracteriza por ‘el agotamiento emocional (fatiga, disminución o pérdida de energía, disminución de los recursos emocionales, etc.), la despersonalización o deshumanización (insensibilidad, pérdida de empatía, actitudes negativas -incluso, a veces hostiles-, cinismo, etc., hacia los receptores del servicio) y baja realización personal (tendencia a valorar negativamente el propio trabajo, aptitudes o capacidades, insuficiencia profesional y baja autoestima personal)’”.



Por ello, con el objetivo de “adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores”, el Superior Tribunal decidió incorporar esta nueva licencia “TUTELAR DE ESTADO DE SALUD consistente en un día por mes, con goce de haberes y sin descuento de presentismo, para los Funcionarios y Empleados del escalafón administrativo que presten funciones en los Juzgados de Instrucción en lo Penal, Juzgados de Instrucción en lo Correccional y Contravencional, Secretarías de Violencia Familiar y Defensorías de Niñez, Adolescencia e Incapaces, de las Tres Circunscripciones Judiciales”.



En cuanto a cómo solicitarla, el acuerdo establece que “no se requerirá previa resolución de otorgamiento” y que con un simple correo electrónico a los secretarios o responsables de cada organismo alcanzará.



Así es como esta medida se suma a la licencia por día de cumpleaños, la cual se dictó en noviembre del año pasado. Como si eso fuera poco, el Superior Tribunal tiene la costumbre de trasladar múltiples feriados que caen fines de semana a días hábiles, generando así muchos menos días laborales que en otros organismos públicos.