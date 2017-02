Según el secretario de Seguridad, José Pereira, la gran lluvia de ayer no produjo daños en la ciudad, al contrario de lo que sucedió por el temporal de la semana pasada.



“El alerta meteorológico asustó bastante a la población pero afortunadamente no hubo que lamentar daños en la ciudad, ya que solo fue una lluvia copiosa. De todas formas dispusimos un operativo idéntico al de la semana pasada, con el mismo despliegue de personal y recursos”, comentó el funcionario.



Pereira contó que se registró un porcentaje mucho menor de reclamos y solicitudes. Los requerimientos fueron atendidos y no hubo necesidad de realizar evacuaciones “ni tampoco grandes daños”.