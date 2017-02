Ayer por la tarde, Facundo Rodríguez, un cobrador de cargas virtuales que estaba haciendo su recorrido por el barrio 500 Viviendas Sur, fue asaltado a mano armada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. El hombre se resistió al asalto y los delincuentes respondieron a los tiros. Afortunadamente, Rodríguez solo fue rozado por un disparo en una de sus orejas, por lo que no presenta ninguna herida de gravedad.



Sin poder llevarse el dinero, los delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta y todavía no han sido arrestados o identificados. A la noche, vecinos del barrio se manifestaron frente a la Comisaría de la zona, la 41, ante la creciente inseguridad que se vive en el barrio.



A fines de enero, la asociación vecinal Serranías Puntanas, que engloba a los barrios del sur de la ciudad, se manifestaron pidiendo mayor seguridad en la zona ante la constante ola de crímenes en la zona, la cual empeoró notoriamente cuando terminaron las clases y los adolescentes de la zona comenzaron a pasar aún más tiempo en la calle.



Según vecinos de la zona, cada dos días desvalijan casas de la zona, asaltan a gente que va caminando y se producen enfrentamientos entre bandas rivales, muchas veces a los tiros.



Como muchas veces los delincuentes son gente del mismo barrio, no muchos se animan a realizar la denuncia correspondiente. “Vos no podés denunciar a tu vecino de al lado. Los que lo han hecho han sufrido represalias, les han destruido la casa e inclusive hay gente que ha tenido que vender la casa y se ha ido”, contó Gabriela Richmond, de la asociación vecinal Serranías Puntanas.



Por su parte, Gretel Mansilla, jefa de la Comisaría 41, negó que los robos y asaltos sean “algo que suceda todos los días”. “La Policía hace muchas cosas, pero por ahí ellos no lo puede ver porque no siempre nos abocamos al mismo sector”, dijo con respecto a los reclamos de mayor seguridad que han hecho los vecinos.



La mujer policía también trató de minimizar el reclamo y las críticas con respecto al móvil con el que cuenta la comisaría, el cual llevaría ya una importante cantidad de tiempo averiado. “El móvil policial se rompe como cualquier otro vehículo que pueda romperse en otras comisarías”, dijo Mansilla.



“Pedimos que el vecino se acerque un poco más a nosotros para contarnos cuáles son sus problemas, porque muchas veces uno se queja pero no exhibe o no dice como realmente son las cosas. Muchas veces uno conoce quien es la persona que anda cometiendo algún ilícito y por alguna circunstancia no lo denuncia y esas cosas son las que yo necesito para trabajar”, dijo la jefa de la comisaría, claramente ignorando las razones por las cuales los vecinos no se animan a realizar las denuncias.



Por último, cabe recordar que hoy a las 18, partiendo de Rivadavia y Pringles, vecinos de diferentes barrios de la ciudad han convocado a una marcha en contra de la inseguridad en la provincia.