Magalí Boj y Federico Palumbo son documentalistas y visitaron San Luis con el objetivo de entrevistar al gobernador Alberto Rodríguez Saá, para incluir el testimonio del mandatario en su nuevo proyecto “Welcome to the country”, un documental que narra la situación actual de Milagro Sala, la Tupac Amaru y de la sociedad jujeña.



“El motivo de la visita es entrevistar al señor gobernador, quien el 24 de diciembre tuvo un gesto muy atento y viajó a Jujuy a pasar Nochebuena con Milagro Sala. Es el único gobernador que ha hecho una cosa semejante y es uno de los que públicamente denuncia esta detención ilegal, por sobre todas las cosas. Además, él es gobernador pero también abogado, y entiende muy bien cómo se está tratando este caso”, expresó Boj.



El gobernador Rodríguez Saá “es una persona que públicamente denunció la detención a Milagro Sala, el atropello a los derecho humanos en la provincia de Jujuy dijo y añadió: “Me pareció muy interesante que, como gobernador, haya asumido esta postura pública, comprometida con los pueblos originarios, que también la ha demostrado aquí en San Luis con todas las políticas hacia los pueblos originarios locales”.



Este proyecto no es el primero sobre la organización social que harán los profesionales, ya que tienen en su haber la realización del documental “Tupac Amaru, algo está cambiando”, que narra la historia, logros, éxitos y progresos de la Tupac durante 12 años.



“Cuando supimos el año pasado que Milagro (Sala) fue presa, obviamente, nos quedamos asombrados, y ahí empezamos a ver cómo acompañar esta situación. Luego, decidimos encarar un nuevo proyecto documental; entonces, fuimos a Jujuy, estuvimos con los miembros de la asociación, visitamos a Milagro en más de una ocasión, siempre rescatando todo lo que está pasando en la provincia de Jujuy, donde hay mucha violación de derechos humanos, mucha persecución, aparte de los presos políticos”, explicó Palumbo.



“Todas las obras de la Tupac se ven como un pequeño modelo de un posible desarrollo, donde el Estado toma parte con las organizaciones sociales en un tipo de construcción social, donde se vuelve a darle dignidad a las personas, con viviendas, educación, salud, trabajo, entre otras cosas. Conocer este modelo nos convenció de mostrarlo en todo el mundo”, indicó el documentalista, y agregó: “El gran problema que tenemos es que Milagro Sala está presa, y aquí tenemos una clarísima violación de los derechos humanos”.