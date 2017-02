En la mañana de hoy, el Frente Gremial Docente (Sadop, UTEP, CEA Y AMET), realizó una conferencia de prensa en la que afirma que no se garantiza el inicio del ciclo lectivo ante la negativa del Gobierno provincial y nacional de convocar a una paritaria docente.



Como informó La Gaceta semanas atrás, los gremios solicitaron al Ejecutivo un incremento salarial desdoblado y acumulativo del 45%.Lo mencionado significa que el segundo tramo de aumento sea en base a la primera suba salarial aplicada en 2017 y no sobre el monto del salario del 2016.



También se pidió que otros componentes del salario docentes sean remunerativos y bonificarles.



Cabe recordar que hace tres semanas, el Frente Gremial solicitó al Gobernador una audiencia que hasta el momento no fue concedida.