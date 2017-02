Como adelantó ayer La Gaceta, el Frente Gremial Docente confirmó que no garantiza el inicio de clases debido que el Gobierno provincial no convoca a paritarias ni tampoco se concretó la audiencia con el gobernador Alberto Rodríguez Saá.



“Él (Gobernador) habla de paritarias nacionales. Exige la nacional, pero jamás dio en su provincia las paritarias provinciales. No sólo por éste pedido de salario. Recordemos que nuestra lucha histórica desde el 2006 ha sido por todas las medidas que ha tomado él. Lo del pago por cargo, las cifras no remunerativas. En 2004 fue porque nos quería por decreto sacar un cargo a los que tenemos dos. Necesitamos la paritaria para discutir los problemas que él mismo generó”, criticó Juan Accornero, secretario interior nacional de Sadop.



Semanas atrás, los gremios solicitaron un incremento del 45% acumulativo y desdoblado como también que ítems del salario se remunerativos y bonificables. Se estima que en los próximos días, el Ejecutivo anunciará el incremento salarial para la administración pública que tendría un piso del 40%.



“Que el Gobierno anuncie significa que no nos convocó y hay muchos temas para tratar. No sólo el porcentaje. Está la configuración del recibo de sueldo, la cifra no remunerativa que perjudica a los trabajadores que están el proceso de jubilación”, reflexionó.



Para Accornero, el Gobierno no les deja otro camino más que el paro, medida que debe ser aprobada por las asambleas de los gremios.