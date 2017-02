La nota publicada por La Gaceta sobre la licencia relacionada al “burnout” o “estar quemado por el trabajo” trajo una gran polémica en lo que respecta a la medida impulsada por el Superior Tribunal. La ministra del máximo tribunal provincial, Lilia Ana Novillo, confirmó el aspecto cuestionable de la medida. Para acceder a la licencia no hay que padecer el síndrome mencionado o un cuadro de estrés, con solo trabajar en determinado fuero, el empleado puede acceder a la licencia mensualmente, realizando la notificación por correo electrónico.



El pasado miércoles el Superior Tribunal emitió el acuerdo Nº 28 que establece la Licencia Tutelar de Estado de Salud de un día al mes, sin descuento de haberes y presentismo, a los empleados judiciales de lo penal, juzgados de instrucción en lo correccional y contravencional, secretarías de violencia familiar y defensorías de niñez, adolescencia e incapaces. La licencia no se puede solicitar para un día previo o posterior a un feriado nacional, provincial o judicial.



“La polémica creo que consiste en que evidentemente el Poder Judicial no ha sabido comunicarla. La falla de comunicación hace que sea vea mal algo que tiene muy buen propósito”, comentó Novillo, quien resaltó que los empleados de los juzgados mencionados anteriormente están en un ámbito de mayor estrés que en los del fuero laboral por ejemplo.



La Gaceta preguntó a la ministra quién determina que los empleados están bajo un gran estrés. “No, no es que están padeciendo. Nosotros lo damos por el solo hecho del riesgo laboral que implica trabajar ahí. Nosotros no estamos diciendo, ‘vos estás enfermo`. Estamos diciendo, ‘vos estás en un trabajo que te puede someter a esta cuestión’. Nosotros como una medida preventiva, te damos un día del mes para que te lo tomés”, explicó.



Otro aspecto cuestionable de la medida es la manera en que se accede a la Licencia Tutelar de Estado de Salud. No requiere permiso previo y se debe notificar por correo electrónico a los secretarios o responsables de cada organismo beneficiado.



Novillo comentó que los empleados en coordinación “con su secretario van a determinar. Van a arreglar entre ellos, en el buen sentido de la palabra, qué día se van a tomar cada uno”.



De las declaraciones de la magistrada, y de lo surgido en el acuerdo 28, algunos empleados una vez al mes podrán tener un fin de semana largo gracias a la licencia, salvo que haya un feriado.