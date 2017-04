La semana pasada, ingresó a la Legislatura provincial, a través de la Cámara de Senadores, el decreto que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, dictó el pasado 31 de enero, con el fin de endurecer la política de desadjudicación de viviendas sociales, modificando la Ley de Viviendas que se dictó en 2012 durante la gestión de Claudio Poggi y estableciendo nuevas causales.



La primera de estas causales es “no ocupar la vivienda en forma efectiva e inmediata desde la entrega de la llave de la misma, conjuntamente con el grupo familiar denunciado”. Esto supone un gran cambio con respecto a la ley anterior, la cual daba un plazo de hasta 15 días para ocupar la vivienda desde que la misma fue entregada.



Otro cambio importante es que el decreto establece que hay que ocupar la vivienda de forma efectiva por un plazo de 20 años, salvo que sea cancelada totalmente. En su articulado anterior, la ley no fijaba ningún plazo en particular, sino que lo dejaba libre a cada plan habitacional.



“No cumplir, en tiempo y forma, con el pago de tres (3) cuotas consecutivas o 5 alternadas como así también con el abono de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias y extraordinarias creadas o a crearse que gravaren al inmueble”, es uno de los agregados que Rodríguez Saá hace la ley, ya que esto no estaba contemplado previamente, sino que lo dejaba libre a cada plan de viviendas.



A su vez, el decreto fija que “la desadjudicación implicará la rescisión lisa y llana del contrato con pérdida de las sumas de dinero abonadas y mejoras introducidas en el inmueble, las que se compensarán con el tiempo de ocupación de la vivienda, debiendo ser restituida en perfecto estado de conservación al Estado Provincial, imputándose las sumas abonadas en concepto de valor de uso, sin derecho a reclamo alguno sobre las mismas”.



Como si eso fuera poco, el decreto también establece que “los adjudicatarios que hayan sido pasibles de desadjudicación, no podrán inscribirse en planes de viviendas del Gobierno Provincial”. Anteriormente, la ley fijaba que alguien desadjudicado no se podía inscribir en planes habitacionales por un plazo de 10 años.



Teniendo en cuenta que el Senado está compuesto íntegramente por el oficialismo, el decreto seguro será rápidamente ratificado por los legisladores.



Dentro de la órbita de la política habitacional del Gobierno, la semana pasada también comenzaron las reuniones para sacar adelante el nuevo “plan integral de vivienda” que anunció Rodríguez Saá en la Asamblea Legislativa de este año.



Al respecto, el diputado Juan Manuel Rigau, presidente del bloque Cambiemos, dio a conocer que la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, les transmitió a los distintos bloques de la Cámara de Diputados que el objetivo es sacar esta ley para, aproximadamente, junio o julio de este año.



Además, la funcionaria les transmitió que quieren que salga con el consenso de todos los bloques. “Lo vemos como algo positivo que haya voluntad del Gobierno de escuchar a las distintas facciones políticas que hay en la provincia. Lo que sí, nosotros estamos expectantes a que esto no quede solo en una fotografía y que realmente haya voluntad real de incorporar las peticiones o sugerencias de los distintos bloques”, dijo Rigau, señalando que se aprovechó la ocasión para entregarle a la secretaria los proyectos de vivienda y pedidos de informe que ha confeccionado el bloque Cambiemos.



Más allá de esta fecha objetivo y la búsqueda del consenso, el nuevo plan de vivienda claramente está en una etapa muy temprana de desarrollo y solo se conoce el alcance que el Gobernador quiere que tenga. “Viviendas solidarias para los que menos tienen, la posibilidad de acceso a terrenos para los que no tienen terrenos y pueden construir viviendas, arreglo y ampliación para los que tienen vivienda, construcción de viviendas para sectores de ingresos medios, y créditos para satisfacer las necesidades de todos los sectores de nuestra sociedad”, fueron los únicos detalles que dio Rodríguez Saá sobre la nueva ley y plan integral de viviendas durante la pasada Asamblea Legislativa.



Uno de los nuevos detalles que la secretaria de Vivienda agregó durante la reunión es que se busca que la gente empiece a pagar sus casas cuando estas sean entregadas, y no previamente, como se hace en la actualidad, donde se dan casos de personas que llevan años y años pagando y todavía no han sido adjudicados.



Rigau transmitió a La Gaceta que Cambiemos está de acuerdo con todas estas modalidades y que sugirió además un plan de vivienda para el arraigo rural en el interior. “Vemos un problema en cómo la gente se ha ido de los campos. Se desterraron los espacios y las oportunidades que se tenían que dar en sus lugares de origen, y los jóvenes se tuvieron que ir a las grandes ciudades y abandonar la ruralidad”, subrayó el legislador.



El miércoles que viene va a haber una nueva reunión e inclusive se baraja la posibilidad de crear una comisión específica en la Cámara de Diputados para tratar este tema.