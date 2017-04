Esta mañana, Juan Acconero, secretario general de Sadop y secretario de Interior a nivel nacional, anunció los planes del sindicato que nuclea a los docentes privados de la provincia de ir a paro la semana que viene, debido a que el llamado “salariazo” no alcanzará al sector que representa.



“Se ha incumplido con la Ley Nacional de Educación que plantea la equiparación salarial. Nos llega el 38% en 3 cuotas en el año, pero aquel mínimo que se esperaba para marzo, que el Gobierno anunció con pompas de que nadie iba a cobrar menos de 4 mil pesos de aumento en marzo, no se dio en el sector privado. Solo llegó el 18% que, en el mejor de los casos, en un cargo testigo con 25 años de antigüedad son dos mil y pico pesos”, explicó Juan Accornero, secretario de Interior de Sadop Nacional.



Según explicó Accornero, que el sector privado reciba este aumento tiene su génesis en el decreto que dictó el Gobierno cuando se dio el aumento. “Ellos separan a los docentes de la administración estatal de los docentes de gestión pública privada. Para el docente de gestión estatal se garantizan los 4 mil en marzo, para el de privadas solo el 18%”, señaló.



De igual manera, el reclamo de Sadop va a ser a las patronales de cada institución, para que ellas luego hagan el correspondiente descargo ante el Gobierno provincial. Ante este panorama, se realizó una reunión con Codecsal (Consejo Diocesano de Educación Católica de San Luis) y luego se hará lo mismo con las patronales de cada uno de los colegios no confesionales.



“Ellos son concientes, Codecsal, de que deben cumplir con la ley nacional y que debe abonarse la diferencia. Y acá surge la problemática. O le recargan a los padres la diferencia, o el Estado tiene que salir a subvencionar”, planteó el secretario de Interior de Sadop.



Mientras se espera una respuesta por parte del Ministerio de Educación, Sadop realizó una asamblea general, durante la cual se decidió llevar adelante medidas de fuerza en caso de que no se equiparen los salarios del sector privado a los de la Administración Pública.



“La semana que viene ya estaríamos concretando el primero paro. Serían paros progresivos, comenzando con 24 horas, 48 y 72. Lo que falta esta semana acordar con el cuerpo de delegados, que representan a los distintos colegios, son los días”, adelantó Accornero con respecto a la futura medida de fuerza.



Cambiando de tema, Accornero señaló que los docentes del sector privado les adeudan ademán tres incentivos. “Hay uno que no tiene decreto, hay uno que tiene decreto pero no está firmado por el Gobernador, y hay un tercero que se envío el dinero pero no se envía la planilla con el listado de gente y por lo tanto no se puede pagar. Pensemos que son $1.210 de incentivo por cargo, entonces para el que tiene dos cargos el atraso es muy importante”, explicó el gremialista.



Además, el gremio ha debido intervenir en los casos de aquellos docentes que han perdido horas de trabajo, y por ende parte de sus ingresos, debido a la adaptación curricular que ordenó el Gobierno Nacional, que remueve ciertas materias y reduce las horas de algunas de las que quedaron.



“Algunos patrones, muchos de escuelas autogestionadas y algunas privadas, no hicieron el esfuerzo de tratar de acomodar las horas para que el docente no pierda el trabajo y ni siquiera tenían pensado indemnizar. En ese sentido, hemos actuado en muchos casos. No hemos llegado a juicio porque los patrones al final terminaron indemnizando, pero seguimos con este problema que va a continuar años tras año hasta terminar de acomodar toda la currícula”, concluyó Accornero.