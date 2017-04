Anoche, Sportivo Estudiantes padeció una goleada en manos de Argentinos Juniors, el puntero del Nacional B. El marcador fue 4 a 1 con tres goles de Fydriszewski y un tanto de Barboza. El gol “albiverde” lo marcó Distaulo. En la próxima fecha, el elenco puntano jugará en San Luis ante Instituto de Córdoba.



En el inicio del juego en La Paternal, el local salió con todo en busca de la apertura del marcador y rápidamente se hizo dueño de la pelota y del partido. Con un esquema ofensivo, Argentinos se paró en el campo rival y movió la pelota a lo ancho del terreno que le permitió generar los espacios, sobre todo por la izquierda del ataque.



Romero y Benítez ganaban con facilidad por la izquierda. A los 2 minutos llegó el primer aviso, luego de un centro de Romero y un remate de Barboza que hizo trabajar a Lupardo.



Todo era del “Bicho” y a los 4 minutos tuvo su premio. Guillermo Benítez ganó por la izquierda, y envió un centro perfecto para el ingreso de Francisco Fydriszewski, que sólo tuvo que estirar el pie para colocar la pelota lejos del alcance de Lupardo: 1 a 0.



Estudiantes no encontraba la pelota en el medio y el equipo de Heinze dominaba las acciones.



A los 7 minutos, Estudiantes tuvo una chace clarísima en los pies de Leonel Felice, que mandó la pelota por encima del travesaño, tras una jugada y un remate mordido de Santiago Rodríguez.



Estudiantes emparejó las acciones, pero cada vez que Argentinos aceleraba en tres cuartos de cancha llegaba con mucho peligro sobre el arco de Lupardo. A los 30 minutos se lo perdió Barboza con un remate que se fue alto.



A los 40 minutos se produjo un quiebre en el juego. La expulsión de Cabrera, por una falta ante Distaulo, dejaba al “Bicho” con un hombre menos y todo indicaba que Estudiantes iba a tener ventaja numérica en la cancha. Pero esto no fue así, ya que el árbitro Nelson Sosa le mostró la roja a Brian Sosa por una supuesta falta contra Barboza.



Le expulsión del zaguero puntano dejó un hueco enorme en la defensa y esto fue aprovechado por Argentinos Juniors, que a los 42’ aprovechó una contra perfecta de Romero que entregó para Fydriszewski. El delantero no perdonó y definió abajo contra el palo izquierdo de Lupardo: 2 a 0.



Si el segundo tanto del “Bicho” fue un mazazo para Estudiantes, el tercero terminó por definir el pleito. Barboza recibió un pase filtrado entre los centrales puntanos y definió ante la salida de Lupardo para estirar el resultado.



En la segunda parte, Estudiantes se paró más adelante en el terreno y buscó manejar la pelota en el centro del campo, pero a los 5’ llegó el cuarto del “Bicho”. Un pelotazo de Benítez entre los defensores puntanos para la corrida de Fydriszewski, que enfrentó al arquero y colocó la pelota pegada al palo izquierdo: 4 a 0.



La defensa de Estudiantes era una invitación para los rápidos delanteros de Argentinos, que ganaban por las bandas con mucha facilidad.



Los ingresos de Curima y Olivera Moreira por Rodríguez y Felice le dieron a Estudiantes más equilibrio en la última línea y algo de velocidad por la izquierda.



Si bien el partido se emparejó en el trámite, Argentinos pudo haber aumentado en varias ocasiones, pero la impericia de sus jugadores lo privaron de engrosar el resultado.



A los 32’, Distaulo puso el descuento para Estudiantes, luego de una serie de rebotes dentro del área. 4 a 1.



Los últimos minutos fueron del local que manejó la pelota con tranquilidad y esperó el pitazo final del árbitro del juego.



Estudiantes perdió 4 a 1 y se mantiene con 28 unidades en el torneo. El próximo sábado a las 17, el “Albiverde” recibirá a Instituto de Córdoba en el “Juan Gilberto Funes”.