El día de ayer, un nuevo caso de gravedad en la maternidad provincial Teresita Baigorria salió a la luz. En esta ocasión se trata de Ivonne Gñaves, una joven de 22 años oriunda de Beazley que está en terapia intensiva desde que dio a luz a su segunda hija en la maternidad.



Ante este panorama, que se agrava al tener en cuenta las cuatro muertes que hubo el año pasado en el nosocomio, el Gobierno sacó una nota en su agencia de noticias, titulada “la Maternidad Provincial es la más preparada para atender embarazos con riesgo”.



En dicha nota, la directora de la maternidad, Rosa Dávila, expuso los mismos puntos que le comentó a La Gaceta en una entrevista realizada ayer a la tarde, señalando que el caso de esta joven responde a una “bacteria endógena (puede estar alojada en cualquier parte del cuerpo) y ante una cirugía, se condiciona para producir una infección”.



“Con un diagnóstico de diabetes gestacional, se realiza la cesárea el día miércoles. Posteriormente evoluciona dentro de los parámetros normales, pero con el correr de los días empieza como una distención abdominal, que en el momento era leve hasta que el fin de semana empieza con fiebre y a agravarse esa distención, así que ahí se traslada a terapia intensiva”, relató Dávila a La Gaceta.



Ya con la joven internada en terapia, se le realizó el correspondiente análisis de sangre, “y ahí se aísla un germen e inmediatamente se comienza con tratamiento antibiótico”. Con respecto a este germen, Dávila señaló que es un caso endógeno y descartó que se trate de algo intrahospitalario, ya que “se han hecho otras cirugías más con el mismo equipo y la misma gente y no han sufrido ninguna complicación”.



“Además, el tipo de germen que tiene no está dentro de los gérmenes que suelen hacer las infecciones intrahospitalarias. Es una bacteria endógena que portamos todos en distintos lugares del cuerpo y que, en este caso, ha producido una infección”, explicó la directora. “Una complicación de este tipo no se puede precisar antes”, añadió.



En cuanto al estado de la joven, Dávila explicó que está bajo tratamiento antibiótico y otros “tratamientos de sostén” porque “ha sido un cuadro grave y hay órganos que han sufrido, entonces hay que restaurar la función de esos órganos que tiene afectados”.



Por último, la funcionaria destacó, al igual que el artículo del medio provincial, que la funcionaria es una institución que recibe derivaciones de la mitad de la provincia y atiende 2.800 nacimientos por año. “En ese caudal de atenciones puede ocurrir que algunos casos se compliquen, pero la institución tiene equipamiento de primer nivel y profesionales de carrera capacitados”, concluyó.