En la mañana de hoy, el intendente capitalino Enrique Ponce inauguró Metalcoop, una fábrica cooperativa metalúrgica con un 80% de trabajadores mujeres en el marco de un programa financiado por el gobierno nacional. Originalmente



En tiempos de la alianza “Compromiso para la Victoria” hubo representantes del oficialismo provincial. Estuvieron en el acto el ministro de Turismo, Héctor Mazzina; la titular de la Secretaría de la Mujer, Adriana Bazzano. También estuvo presente la senadora provincial María Angélica Torrotengui.



Desde hace cuatro años, lo que ahora es la fábrica funcionaba como un taller metalúrgico bajo el programa nacional Argentina Trabaja que se encarga de financiar parte del salario de los trabajadores, pero que no alcanza para un salario mínimo vital y móvil. El monto para alcanzar el piso salarial será financiado con el dinero de la venta de los productos metalúrgicos.



El municipio por su parte aportó la maquinaria y la capacitación a los trabajadores en técnicas industriales de fabricación masiva y en administración.



“Son personas que vienen de una situación de vulnerabilidad social donde muchos no tienen todavía secundario completo o no consiguen trabajo en el mercado laboral privado. No solamente lo estamos integrando al mercado laboral sino que también les estamos enseñando a manejar su propia fábrica, empiezan a vender su producción”, explicó Sebastián Páez Segalá, administrador general del Centro de Logística y Centros Municipales.



La fábrica está en funcionamiento desde hace 15 días, según confirmó una trabajadora a este medio. El funcionario agregó que antes se fabricaban 40 carteles nomencladores por mes y ahora se fabrica la misma cifra, pero por día.



La fábrica tiene como objetivo vender su producción (set de parrillas, carteles nomencladores, arcos de fútbol, puertas y ventanas, etc.) a particulares, comerciantes y municipios. Páez Segalá afirmó que los precios son un 50% por debajo.



Como una estrategia para vender la producción de la fábrica se invitó al acto a varios intendentes de la provincia e incluso al jefe comunal de San Juan, Franco Aranda.



La fábrica se ubica en Ayacucho pasando Lafinur. Interesados en comprar los productos de la fábrica deben comunicarse al 2664393725 – 2664312686.