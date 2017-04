La concejal Claudia Rocha criticó a la alianza Compromiso para la Victoria por el tratamiento sobre tablas del proyecto para declarar de utilidad pública y expropiar los terrenos de granja La Amalia que impulsó el oficialismo municipal. El descontento de los macristas fue tal que abandonaron el recinto y el proyecto se terminó aprobando por unanimidad.



El tratamiento sobre tablas lo pidió el edil oficialista Roberto González Espíndola. Rocha se relató en el recinto que le mostraron el proyecto minutos antes de que iniciara la sesión.



“Se han violado todas las reglas de la buena fe en el Concejo. Se creerán que son vivos quienes ingresan hoy este proyecto. Hubieran sido más vivos cuando fueron gobierno 12 años y hubieran hecho transferir el inmueble. Aparentemente, no pudieron o no quisieron. Creo que fueron bastante inútiles. Un proyecto de éstos merece que lo tratemos con la profundidad y con lo que debe hacerse en las comisiones. Si hay que una urgencia lo podemos tratar. Nosotros no cajoneamos los proyectos como lo vienen cajoneando ustedes desde hace tiempo. Se los digo a los dos bloques”, acusó la concejal, quien calificó a los otros bloques como “Compromiso para la Victoria”, tal cual hace La Gaceta desde hace un año.



Los concejales macristas se fueron del recinto permitiendo que el proyecto poncista se aprobara por el tratamiento sobre tablas. De manera también unánime se aprobó el proyecto de expropiación, pero de manera nominal.