El Concejo Deliberante aprobó con el voto de los ediles de “Compromiso para la Victoria” un proyecto que declaró la utilidad pública y expropiación del predio de granja La Amalia. Es importante destacar que la iniciativa se trató sobre tablas, lo que provocó el enojo de los ediles macristas que terminaron abandonando la sesión.



Desde 2012, el municipio sin éxito intentó ante el Gobierno nacional, gestión de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, obtener el traspaso de cientos de hectáreas que componen granja La Amalia.



Como es de público conocimiento, la comuna pretende la construcción de viviendas en el predio, por ejemplo, el plan Tu Techo, Tu Tierra, construcción de un parque, etc. Al no poder tener la posesión del predio, no se puede avanzar en la construcción de casas.



El concejal Roberto González Espíndola pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto argumentando que era fundamental su aprobación para que puedan avanzar obras de viviendas municipales.



Luego, la edil de Cambiemos Claudia Rocha se quejó que se dio a conocer el proyecto momentos previos a que comenzara la sesión y no dudó en calificar a la alianza Compromiso Federal y al Frente para la Victoria como “Compromiso para la Victoria” como desde hace un año lo viene haciendo La Gaceta.



“Para no participar de este circo que han montado hoy de llevar adelante este proyecto, el bloque se va a retirar de la sesión”, finalizó Rocha. Por lo tanto, el bloque macrista dejó el recinto.



Obviamente, el pedido de tratamiento sobre tablas se aprobó por unanimidad.



El tratamiento sobre tablas del proyecto tomó por sorpresa también a algunos periodistas tomando en cuenta que el presidente del Concejo, Luis Macagno, aseguró instantes previos al comienzo de la sesión, que la misma no duraría mucho y que luego iría al acto de inauguración de la fábrica metalúrgica municipal.



“Tampoco me gusta el apuro en el tratamiento de este proyecto porque son debates con tiempo y madurez”, expresó el concejal del oficialismo municipal, Federico Cacace. Sin embargo, justificó el tratamiento sobre tablas argumentando que las tierras podrían caer en manos de privados que e impedir el desarrollo de la ciudad citando casos en otras provincias. Además, Cacace recordó que el municipio hizo tratativas ante las diferentes gestiones del Gobierno nacional para lograr el traspaso de las tierras.



Por su parte, Delfor Sergnese, calificó en parte de su extensa alocución de agraviante las palabras de Rocha y de poco serio que los ediles de Cambiemos abandonaran el recinto.



El nuevamente poncista José Luis Dopazo también admitió que se trató con apuro el proyecto, pero justificó la premura del tratamiento en el decreto presidencial 225/17, emitido con fecha del 3 de abril. Según el concejal el decreto dice que se disponen de las tierras del Estado para emprendimientos comerciales. Dopazo sostuvo que la expropiación es un acto de defensa más allá de las posturas políticas. “Estamos defendiendo las tierras del Estado municipal y las tierras del Estado provincial”.



Los 10 concejales votaron por unanimidad nominalmente que se aprobara el proyecto de expropiación.