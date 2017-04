La pareja de Ivonne Gñaves, la joven internada en grave estado en la maternidad Teresita Baigorria tras dar a luz hace pocos días, se quejó de la atención médica del nosocomio y apuntó contra la directora del establecimiento.



“De la Teresita Baigorria, yo no me puedo quejar de la atención del comedor, de la atención de la enfermería y del cuidado de neo. Esos tres puntos son excelentes, pero lo que es la medicina médica deja mucho que desear. Es una vergüenza la atención de los médicos”, manifestó Mario Videla.



Videla está muy molesto porque afirma que los profesionales le dieron una versión de lo que le sucede a Ivonne y otra diferente en los medios. Específicamente se refirió a las declaraciones de la directora de la maternidad, Rosa Dávila, que publicó ayer La Gaceta. “Lo que ella declaró en los medios es totalmente diferente a lo que se está viviendo en el nosocomio. Miente, es una persona que ha mentido. Es una persona que no dice la verdad”, acusó Videla. Según relató, uno de los profesionales le manifestó que Gñaves podría estar afectada por un virus intrahospitalario, pero en los medios Dávila expresó que la causa es otra.



La polémica es tal que incluso en la tarde de ayer hubo una reunión entre Dávila, Videla, profesionales de salud, un funcionario del Gobierno y familiares de Gñaves sobre las declaraciones en los medios sobre el caso. “Sigo pensando que nos están mintiendo y que faltan a la verdad en los partes médicos de la paciente”, sentenció Videla, quien agregó que Ivonne no mejoró desde el lunes hasta ayer.



Videla contó que los familiares están haciendo gestiones para trasladar a Ivonne al hospital Muñiz en Buenos Aires porque piensan que en la Teresita Baigorria, “porque se nos está muriendo la paciente ahí. Está estancada su evolución”. Pero la infectóloga negó el traslado por el delicado cuadro que presenta Gñaves y consideró que el Muñiz no es el lugar indicado para internarla.



Para lograr el traslado se gestiona una audiencia de Videla con el Gobernador para que se concrete la medida y el Ejecutivo se haga cargo de los viáticos y alojamiento de quienes acompañen a Ivonne.