Hace horas comenzó a circular por las distintas redes sociales y grupos periodísticos de WhatsApp un comunicado de Cristian Videla, el cuñado de Ivonne Gñaves, la joven que lucha por su vida en la terapia intensiva de la maternidad provincial Teresita Baigorria.



La joven está internada desde el pasado fin de semana debido a una bacteria que desde la maternidad aseguran que es endógena, o sea que ya estaba en el cuerpo de Ivonne cuando ingresó; mientras que los familiares de la joven de 22 años sostienen que se trata de algo intrahospitalario, dato que les confió un profesional del nosocomio.



A continuación, reproducimos el comunicado de Cristian, el cual incluye serias denuncias sobre cómo se está manejando la información del caso y de inacción por parte del Gobierno provincial:



“El estado provincial siempre se llamo al silencio absoluto. Jamás nadie de gobernación o del Min de Salud se acercaron a sus familiares. Soy Cristian Videla. Cuñado de Ivonne



“Gracias a TODOS los medios periodísticos que en todo momento estuvieron difundiendo los partes médicos que los "profesionales" le decían a sus familiares. Todo se manejaba de manera hermética. Yo simplemente decidí salir en mi visión de la injusticia que se producía frente a mi y la familia. A dar a conocer las noticias. Siempre dije la verdad! Soy un puntano con valores y amor ante la vida. Considero que la vida de un ser humano, prima sobre cualquier dogma político. Hubo y hay negligencia. Médicos que mienten. Allí en ese lugar mueren mujeres. Y la directora que tiene un discurso armado por las más altas esferas de círculo del gobierno provincial. Un relato mas cercano a una puntera política que una profesional medica. Femicidas!!!



“El nombre de la bacteria publicada en El Diario , es generalizado. Es un nombre incompleto. Faltan a la verdad y a la ética medica y periodística. A los familiares NUNCA se les dijo con claridad y exactitud la identificación del microorganismo mortal. La infectóloga, la directora, un personaje de prensa gubernamental



“Defendieron a capa y espada la lúgubre institución ante la mirada atenta de los familiares. Vergüenza institucional! Un año electoral en el cual Ivonne no merecería ser un caso politizado. Pero el pueblo opina con bronca, con razón, con insatisfacción. Este sistema NO VA MAS!!! GRACIAS OTRA VEZ A TODO EL PUEBLO PUNTANO Y A LA PRENSA LOCAL.



“Quiero destacar que a través de Presidencia de la Nación. Pude gestionar un lugar en terapia intensiva en el mas prestigioso nosocomio especializado en infectología del país, el Hospital Muñiz en Bs As. Así mismo el Ministerio de la Nación ofreció de manera inmediata la disponibilidad de un avión sanitario completamente equipado. Al conocer esta noticia, los profesionales del Teresita, bajo presión política provincial, aconsejaron a los padres de Ivonne, no trasladarla al Muñiz. Aduciendo que es el peor hospital del país. Vergüenza! Médicos cobardes y empleados del poder que gobierna esta provincia con absoluto desprecio por la vida”.