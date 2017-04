Sportivo Estudiantes ganó su primer partido del año y cortó la mala racha tras estar cuatro encuentros consecutivos sin victoria. En la tarde de ayer, el Albiverde ganó por a 1 a 0 a Instituto en La Punta. El próximo miércoles jugará ante Chacarita.



Estudiantes comenzó mejor en el juego. La movilidad de los volantes externos del local y las proyecciones de los laterales eran lo más importante en el partido.



Gabriel Chironi se mostraba activo en el centro del campo y la velocidad de Distaulo por la derecha generaba serias dudas a la última línea de Instituto.



El “Albiverde” era superior a Instituto, pero no generaba ocasiones claras de gol sobre el arco de Brian Olivera. Las trepadas de Acuña por derecha y la potencia de Felice en la delantera mostraban más activo al equipo puntano, que buscaba pero no encontraba.



Recién a los 34’, Estudiantes llegó y con peligro sobre el arco de Olivera. Mazzola abrió para Acuña por la derecha, el lateral envió un centro para Felice, que ganó en las alturas, y en el rebote la pelota le quedó a Chironi, que remató al medio del arco y Olivera desvió el disparo.



El equipo de San Luis era superior al elenco Cordobés, mas no lograba plasmarlo en la red. A los 40’, Acuña remató desde afuera del área y el arquero de la “Gloria” se tuvo que esforzar para mandar la pelota al tiro de esquina.



En la segunda parte, el local salió con todo en busca de la apertura del marcador y contó con varias ocasiones en el arco de Olivera. Alejo Distaulo tuvo su chance a los 11’, con un remate que el arquero visitante sacó por encima del travesaño.



El equipo puntano era mejor, manejaba la pelota en la mitad del campo y salía con velocidad por las bandas, pero carecía de profundidad. Algunos centros desde los laterales llevaron peligro sobre el arco visitante.



A los 35 minutos y luego de tanto buscar, Estudiantes tuvo su premio. Distaulo se metió en el área con pelota dominada y, luego de ganar la posición ante la marca de los rivales, cedió para Gabriel Chironi que la empujó a la red para poner el 1 a 0, en el “Juan Gilberto Funes”.



En los minutos finales, Estudiantes se retrasó en el campo y le entregó el protagonismo a Instituto, que tuvo una chance con un cabezazo de De Miranda estrellado en el palo derecho de Lupardo.



Estudiantes se quedó con una importante victoria que le permite sumar de a tres y llegar a los 31 puntos en tabla de posiciones.