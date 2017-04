Juventud cayó 3 a 1 ante San Lorenzo en Catamarca por una nueva fecha del Federal “A” y ahora deberá vencer a Concepción de Tucumán para salvarse definitivamente del descenso. El encuentro con los norteños será el miércoles a las 21 en el “Bajo”.



Como en las últimas tres presentaciones, el equipo puntano salió dormido y lo pagó muy caro. San Lorenzo fue con todo desde el minuto inicial rápidamente se puso en ventaja.



A los 3 minutos de juego, y cuando aún juventud se estaba acomodando, Gabriel Pérez Tarifa anticipó a la defensa puntana y abrió del marcador para el local.



Juventud sintió el impacto del primer gol, pero no tuvo chance de reponerse porque tres minutos más tarde llegó el segundo de San Lorenzo. Un tiro de esquina desde la izquierda de Luna que Perea ganó en el punto del penal y metió un frentazo inatajable para Tombolini. 2 a 0 en tan sólo 6 minutos de juego.



El “Juve” se veía desbordado, no encontraba la pelota, sus volantes eran superados por las bandas y la defensa se mostraba muy insegura. San Lorenzo era una tromba, atacaba por todos los sectores y lastimaba.



Con el correr de los minutos, el “Auriazul” se tranquilizó y comenzó a manejar la pelota. Fernández encontró su lugar en centro del campo, Farías y Escobares abrieron la cancha y el “Juve” se adelantó. Espeche tapó un cara a cara con Farías y el mismo arquero mandó al tiro de esquina un remate de Escobares.



A los 35 minutos, Marcos Fernández, de tiro libre, puso el descuento para Juventud. 2 a 1 y el puntano nuevamente se ponía a tiro.



Ya en la segunda parte y con más obligaciones, el “Juve” fue por el empate, pero falló en puntada final y no tuvo profundidad en los últimos metros de la cancha.



Sólo algunas llegadas con pelota detenida fueron los intentos del equipo de San Luis que buscó pero no encontró.



A los 45’, cuando el juego se moría, llegó el tercero del local. Todo Juventud volcado al ataque y una contra perfecta de Luis Secco, que eludió a Tombolini y marcó el 3 a 1.