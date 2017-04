Si bien el encuentro tuvo lugar el pasado martes en la sede del instituto Patria, este fin de semana se dieron a conocer los detalles del encuentro entre el gobernador Alberto Rodríguez Saá y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante el cual se selló una alianza en "rechazo" a las políticas de Cambiemos.



Según diversos medios nacionales, el encuentro estuvo marcado por las "coincidencias" en torno al "rechazo a las políticas neoliberales" de la alianza Cambiemos. La charla duró aproximadamente una hora y se centró en el "análisis de la situación actual que experimenta la economía del país y las provincias", en tanto que también dieron cuenta de la "necesidad de sintetizar nuevas mayorías sociales a partir de la construcción de amplios marcos de unidad entre todos aquellos espacios que sostengan que se vienen perdiendo derechos".



"Fue una charla informal entre dos viejos compañeros. Fue más que nada un análisis de la situación actual que experimenta la economía del país y las provincias. Se planteó también la idea de unir no sólo al peronismo sino a todos aquellos espacios que sostengan que se vienen perdiendo derechos", relataron integrantes del instituto Patria, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, quienes además recalcaron que no se abordó la cuestión electoral.



Estas mismas fuentes, en declaraciones a Noticias Argentinas, señalaron que hubo "coincidencias de diagnóstico" sobre la coyuntura política y que, sobre esa base, ambos dirigentes ratificaron la "responsabilidad de unirse" para enfrentar las "políticas neoliberales". "Cuando tenés enfrente a un Gobierno como éste, es más fácil que dos personas que tienen una matriz de pensamiento parecida se unan. No sólo es más fácil, además tienen la responsabilidad de unirse", recalcaron.



Como muestra de la cercanía entre ambos, Rodríguez Saá brindará en el instituto Patria una charla llamada "Corredor humanitarios: política de refugiados en San Luis", el próximo jueves.



Si bien Rodríguez Saá fue históricamente un claro opositor a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada decidió dejar atrás las viejas rencillas y se concentró en acercar posiciones a los fines de sumar masa crítica contra un contrincante en común que, además, apunta a romper el poderío de la familia Rodríguez Saá en la provincia.



El acercamiento entre el gobernador y la exmandataria también tiene su capítulo parlamentario, ya que en la Cámara de Diputados el bloque de Compromiso Federal inició desde el año pasado un trabajo de coordinación con la bancada del Frente para la Victoria que preside Héctor Recalde.



"En Diputados hay una relación muy fuerte, especialmente con (Luis) Lusquiños. Y en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo también se dio un vínculo muy fuerte con Adolfo (Rodríguez Saá). Hemos frenado decretos del Poder Ejecutivo. La reunión entre Cristina y Alberto es la frutilla del postre", aseguraron.



Una serie de medidas que tomó Rodríguez Saá en San Luis, como los aumentos de hasta un 60 por ciento a los empleados públicos (que incluyó a los docentes), cayeron muy bien en la militancia del núcleo duro del Frente para la Victoria, que empezaron a visualizar a San Luis como una "trinchera que resiste el avance del modelo neoliberal", a caballo de políticas que van a contramano de las del Gobierno nacional.