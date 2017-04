Ayer por la mañana, Pablo Giménez, secretario gremial de Sadop, informó que el primer paro de docentes privados tendrá como fecha el próximo miércoles 26 de abril. “El motivo es haber roto la equiparación salarial entre un docente de gestión estatal y un docente de gestión privada”, recordó Giménez.



El secretario remarcó que las patronales de las escuelas privadas de la provincia han “determinado” que el aumento para sus docentes debe ser el mismo que porcentaje que aumentó la subvención que reciben por parte del Estado provincial. Como dicha subvención aumentó solo un 18% en marzo, ese fue el porcentaje que recibieron los docentes privados, lo que no fue suficiente para alcanzar el piso de un aumento de $4.000 de bolsillo que se les garantizó a los estatales.



Básicamente, todos los docentes privados van a recibir un aumento del 38%, a diferencia de los estatales, donde también se percibirán subas del 45,3 o 60,7%, según la situación particular de cada uno.



“Las escuelas de gestión privada han hecho una lectura errónea, entendiendo que, como el Gobierno les transfería un 38% de aumento en el aporte subsidiario, ese sería el aumento que debían cobrar los docentes. Bien sabemos que no es así, ya que la Ley Nacional de Educación establece claramente que el docente de gestión privada debe cobrar, como mínimo, lo que cobra el docente de gestión estatal”, remarcó Giménez.



“La solución es que los empleadores consigan ese aumento que necesitan del aporte subsidiario estatal y transfieran inmediatamente el dinero a los sueldos docentes. Si esto no sucede, el primer paro se realizará por 24 horas y luego todas las semanas, progresivamente, se irá agregando un día hasta encontrarle la solución a este inconveniente”, concluyó el secretario gremial, no sin antes destacar que se esperará la respuesta de los colegios privados hasta el día 24 de abril para determinar si el paro del 26 se realiza o no.