Ayer por la mañana, el intendente capitalino, Enrique Ponce, llevó a cabo uno de sus tradicionales desayunos de trabajo, cuyo tema central, como no podía ser de otra forma, fue la expropiación de granja La Amalia y la actual presencia militar en la zona.



“Ocho intendentes, de todos los colores políticos, hicieron suyo su pedido para que esta tierra, que estaba fuera de toda utilidad pública de la Nación, sirva a los fines que tiene que tener una ciudad”, señaló el Intendente, remarcando que la Municipalidad allí implementará “políticas de inclusión social, con los derechos humanos y con el desarrollo urbanístico de la ciudad”.



En base a esto, consideró como “irrespetuoso” el pedido de vetar la ordenanza aprobada la semana pasada, realizado por el secretario de Estado de Logística y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, Walter Ceballos. Además, el Intendente remarcó que la ordenanza ya está promulgada y que “ya está la toma de razón del Registro de la Propiedad Inmueble y ya están las máquinas del municipio trabajando en el movimiento de suelos”.



La primera medida, que ya comenzó a implementarse el día de ayer, fue notificar a los beneficiarios del plan “Tu techo, tu tierra”, quienes recibirán un lote con servicios, por el cual pagarán una cuota, donde podrán construir una vivienda, ya sea por sus propios medios o a través de las empresas con las cuales la Municipalidad hará de intermediaria. En total, serían 2.786 lotes con servicios, mientras que los inscriptos, por ahora, son 1.900.



Durante la conferencia, Ponce hizo un repaso de las negociaciones que comenzaron en 2013 para lograr la cesión de estas tierras al municipio capitalino, incluyendo convenios, planes de obra, modelos de fideicomiso, contratos y autorizaciones para usar el predio, entre otras negociaciones con diversos funcionarios nacionales que, por diversos motivos, nunca terminaron de llegar a buen puerto.



“Cada uno de ellos han avalado, han aprobado, incluso las autoridades militares, que esos terrenos ya no responden a una utilidad pública a los efectos para los que fue concebido este predio”, dijo Ponce, quien recordó que la utilidad pública era a los fines de realizar allí maniobras militares. “El Ejército Argentino no tiene ni para pagar las veredas. Les hemos asfaltado el regimiento, les hemos puesto gas natural, les hemos hecho las veredas, los hemos eximido de las tasas que no pagan. La verdad es muy poco el presupuesto que tienen las fuerzas armadas”, agregó el Jefe Comunal, recordando además que la provincia le dio al Ejército un predio en Salinas del Bebedero para que realicen sus maniobras militares y prácticas de tiro, ya que era peligroso hacerlo en La Amelia.



En cuanto al disparador para finalmente decidirse a expropiar, Ponce dijo que fue el decreto presidencial que autorizó la venta a particulares de 56 predios que pertenecen al Gobierno Nacional, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Salta. “El lote que sigue en carpeta para la venta es La Amalia”, aseguró Ponce. “Mi mandato caduca el 10 de diciembre de 2019 y yo no quiero más vueltas. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, añadió.



El Intendente también se mostró sumamente confiado de que si el Gobierno Nacional llega a judicializar el tema, la Justicia va a fallar a favor del municipio de San Luis. “Yo creo que va a ser muy difícil que un juez venga a decir que la gente que está viviendo en la tierra no tiene derecho a una vivienda”, dijo Ponce, quien luego citó los antecedentes legales que hay en materia de expropiaciones de provincias o municipios al Estado Nacional y que luego fueron ratificados por la Corte Suprema.



El principal antecedente tuvo lugar en la provincia de Jujuy, donde el gobernador, Gerardo Morales, que pertenece a Cambiemos; expropió 500 hectáreas del Ejército, que estaban destinadas a maniobras militares, debido al crecimiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En cuanto a la órbita municipal, hay un solo caso, contó Ponce, y se dio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri, por aquel entonces jefe de Gobierno, expropió un predio de la Nación.



“¿Es legal la ordenanza? Sí. ¿Está legitimada incluso por los que la cuestionan? Sí, sino el secretario de Defensa de la Nación no estaría pidiendo que la vetara”, dijo el Jefe Comunal, a la vez que recordó que la ley provincial de expropiación autoriza a los municipios a tomar este tipo de medidas.



En cuanto a la ocupación que el Ejército hizo ayer del predio, después de no pisarlo por años, Ponce pidió no alarmar y ser respetuosos con nuestros soldados, calculando que, si llega a ser falta, la Justicia va a resolver el tema. “Que se quede absolutamente tranquila la gente de que esa expropiación es absolutamente legal”, agregó, mientras que por el otro lado dijo que espera “que no haya represalias políticas”, refiriéndose en particular a la obra de desagües pluviales sobre avenida Lafinur que la Nación cofinanciaría.



A su vez, remarcó que el Estado Nacional, “del color político que sea”, le debe al municipio la construcción de 400 viviendas sociales en La Amalia, además de los 28 millones de pesos que costó el nexo cloacal de 8 kilómetros que la Municipalidad hizo a cuenta para llevar el servicio a los edificios del Procrear.



Más allá de las viviendas, Ponce tiene la intención de que la expropiación del predio sirva también para que se pueda completar el corredor vial Eva Perón y para que el Gobierno provincial construya el parque “similar a La Pedrera” que Alberto Rodríguez Saá mencionó en su última Asamblea Legislativa.