El viernes 21 y el lunes 24 de abril habrá paro docente en la UNSL en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza fue convocada por Federación Conadu Histórica, según confirmó ADU.



“Recordamos que esta medida de fuerza fue en respuesta a la propuesta de aumento salarial del 18% en tres cuotas, más un adicional del 2% por jerarquización docente (CCT) y cláusula gatillo. Propuesta que se encuentra alejada de nuestros reclamos. En este sentido, es importante remarcar que como otras veces, esta medida de fuerza no es en "contra" del color político-partidario de este gobierno, como no lo fue en años anteriores; Se trata de un PARO en respuesta a una política salarial que no reconoce con justicia nuestro trabajo docente. Es importante que los compañeros no caigamos en el juego de la polarización que nos quieren imponer desde distintos sectores político partidarios. Lo que está en juego es nuestro salario y la defensa de la educación pública”, sostienen desde el gremio docente.



Por otra parte, ADU convoca a docentes de la UNSL y sus estudiantes, a sumarse a la jornada "La Universidad en la Calle". Consiste en clases públicas en la explanada del rectorado el jueves de 14 a 18 horas. En Villa Mercedes está prevista una clase pública a las 18 en la entrada a las facultades del Campus Universitario ese mismo jueves.



Teniendo en cuenta que el próximo martes se realizará el plenario de Conadu Histórica, el lunes habrá asambleas en San Luis, Merlo y Villa Mercedes a los fines de consultar mandato para dar continuidad al plan de lucha.



El anterior paro de 48 horas se realizó a fines de marzo.