El próximo viernes 5 de mayo, el primer evento TEDx de la provincia de San Luis se llevará a cabo en el auditorio Mauricio López (avenida Ejército de los Andes 950) de la Universidad Nacional de San Luis, institución que se ha convertido en el “partner educativo” de la edición local del evento. Las entradas son libres y gratuitas y serán sorteadas entre quienes se hayan inscripto a través de este formulario online.



La realización en el auditorio Mauricio López es una pieza clave para poder hacer realidad el primer evento TEDx de la provincia de San Luis. Cabe recordar que las charlas TEDx no tienen fines de lucro y su organización es completamente apolítica, razón por la cual es necesario contar con el apoyo de instituciones, empresas y de la comunidad en general.



La edición sanluiseña de este evento lleva como nombre TEDx Juana Koslay, en honor a Arocena Koslay, hija del cacique del pueblo originario Michilingue, quien, cuenta la leyenda, se casó por amor con el capitán español Juan Gómez Isleño, pasando de ese modo a ser conocida como Juana Koslay y salvando a su pueblo.



El evento TEDx se iba a desarrollar originalmente en la localidad del mismo nombre, pero se trasladó a la ciudad Capital tras el ofrecimiento de la UNSL de llevarlo a cabo en el auditorio Mauricio López.



TED es una organización sin fines de lucro, cuya misión es “difundir ideas que valen la pena”, sin entrar en temas políticos, religiosos o comerciales. TED comenzó como una conferencia de cuatro días en California en 1984 y ha crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas iniciativas. Con el mismo espíritu fue creado el programa TEDx, el cual se centra en temáticas locales, pero básicamente con la misma modalidad que las charlas TED originales. Las charlas TED ya han pasado por 1.200 ciudades en 133 países del mundo y, en Argentina en particular, por lugares como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y San Isidro.



Estos son los oradores que participarán de la edición sanluiseña del evento:



- Hugo Pardo Kuklinski: Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundador y Director General de Outliers School.

- Andrés Aramburo: Artista integral. Actor, músico, y motivador organizacional. Director de Mushaisa, Bogotá, Colombia.

- Sandra Massoni: Investigadora Argentina y directora de la Maestría en Comunicación Estratégica y de la Especialización en Comunicación Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

- Sergio Carossio: Kinesiólogo Fisiatra de la Universidad de Buenos Aires. Ex jefe del área de Kinesiología del Plan de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby. Actual kinesiólogo de Jaguares y fundador de Moving Better.

- Marcela Ponce: Profesora en la EPEA N° 11, Dr. Carlos Juan Rodríguez, y en la escuela 175 General San Martín de San Luis. Maestra representante de Argentina en la LEGO Education Teachers Award LAM de 2016.



Para más información puede visitar el sitio web del evento en: http://www.tedxjuanakoslay.org.