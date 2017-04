“Lo estamos viendo muy bien al tema, con mucha intensidad y todavía no he podido tomar la decisión, pero no quiero especular con cuestiones de mezquindad política y quiero que cada fuerza política tenga las reglas de juego lo antes posible, así que es muy probable que en cualquier momento demos a conocer nuestra posición”, dijo el intendente Enrique Ponce durante la conferencia del pasado lunes, al ser consultado por el cronograma electoral municipal para este año.



Desafortunadamente, Ponce no quiso entrar en detalles de ningún tipo de detalles, como si se desdoblarán de las elecciones provinciales y nacionales o si serán con voto electrónico, como las de 2015. Teniendo en cuenta que tampoco el Gobierno provincial ha definido la fecha de los comicios, no sorprende que el municipal todavía esté en este estado de incertidumbre.



En otro momento de la extensísima conferencia del lunes, Ponce destacó la aprobación, por unanimidad, de una ordenanza enviada al Concejo Deliberante para que la Municipalidad pueda adquirir mil lotes que luego serán urbanizados y “vendidos” a familias de muy bajos recursos, como las que hoy en día usurpan el predio conocido como barrio La República. El valor de la cuota de estos lotes “no va a superar el 5% del salario mínimo vital y móvil”.



En cuanto a “Tu techo, tu tierra”, el Intendente estimó que el valor de las cuotas por los terrenos será cercano a los 4 mil pesos. “Esa plata va a una cuenta específica que se va a administrar para que vaya más rápida La Amalia”, dijo Ponce, asegurando además que hay “muchísimas” empresas y bancos interesados en financiar las viviendas que la gente construirá en estos lotes.