Ayer por la mañana, Norma “Negrita” Garayalde, la madre de Brenda Arias, cuyo homicidio todavía está impune; convocó a una conferencia de prensa para aclarar los supuestos dichos que El Diario de la República le atribuyó en relación a Juan José Murúa, un hombre que estaba preso en Villa Dolores y que fue trasladado a San Luis para ser indagado en la causa.



“Yo nunca dije que Murúa mató a mi hija. Yo creo que desubicada la nota. No me gustó para nada. Yo creo que ellos necesitan vender, necesitan poner estas cosas en El Diario, pero conmigo no porque están jugando con mis sentimientos, con mi dolor y con mi hija”, dijo Norma, refiriéndose a un artículo titulado “Caso Brenda: la madre cree que Murúa es el autor”.



Garayalde también se mostró en contra de un artículo que se publicó cuando Murúa fue trasladado a San Luis para declarar sobre el homicidio. A diferencia de La Gaceta, que tituló “Trasladan a un preso de Villa Dolores para ser indagado por el homicidio de Brenda Arias”, El Diario de la República puso el siguiente título: “Ordenan detener al presunto asesino de Brenda Arias”.



“Fue, declaró 40 minutos y se lo llevaron de vuelta. ¿Entonces en qué quedamos? Si lo detienen, ¿por qué no quedó preso?”, se preguntó la “Negrita”, cuestionando los titulares del periódico de los hermanos Rodríguez Saá. Lo que es más, durante la conferencia de ayer, Norma manifestó no tener ninguna opinión en particular sobre Murúa y que todavía tiene que hablar con sus abogados.



A su vez, la mujer opinó que “capaz” que haya sido su público reclamo que le hizo al senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, ante quien se arrodilló pidiéndole justicia por su hija, lo que motivó estos títulos y movimientos en la causa, la cual, tras 8 años, todavía está impune. “Yo sigo insistiendo en que la Policía está involucrada. Lamentablemente es lo que yo siento”, dijo la mamá de Brenda.



Garayalde comentó que ya le ha pedido al matutito que rectifique ese titular y adelantó no le va a dar más notas. “Es política esto, y yo no quiero eso. Si ellos quieren ganar las elecciones, que vayan a golpear puerta por puerta, pero que no me usen a mi”, dijo Norma, quien también desmintió haber tenido contacto alguno con la Secretaría de Estado de la Mujer o su titular.



“Cuando abrieron la Secretaría de la Mujer yo pensé que ellas iban a venir a verme, porque convengamos que es uno de los casos más resonantes que tiene San Luis”, concluyó Garayalde.